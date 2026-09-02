Miércoles de sol, calor y fuertes ráfagas de viento en Catamarca

Catamarca tendrá un miércoles con condiciones estables, cielo mayormente despejado y un marcado ascenso de la temperatura hacia la tarde. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el día presentará diferentes condiciones, todas agradables con excepción del viento, que volverá ser protagonista como en la jornada previa.

La tendencia de este miércoles estará marcada por los 28 grados de máxima y las ráfagas de hasta 50 km/h que se registrarán entre la mañana y la tarde.

Mañana de sol pleno

La jornada comenzó con cielo despejado y una temperatura de 19 grados, preanunciando lo que se vendrá por la tarde. Antes y durante la mañana el sol se mostrará pleno y la temperatura descenderá hasta los 18 grados, el registro alto pero el más bajo previsto para este miércoles.

El viento comenzará a destacarse. Soplará desde el sector Norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, lo que marcará un aumento respecto de las condiciones registradas durante la madrugada. Además, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que adquirirá una presencia importante durante las primeras horas del día.

Una tarde cálida

Hacia la tarde, la temperatura alcanzará el valor más elevado de toda la jornada. El termómetro llegará a una máxima de 28 grados, en un período que estará marcado por condiciones más cálidas, según el SMN.

El cielo pasará a presentarse algo nublado, luego de las condiciones despejadas de las primeras horas. El Innombrable continuará soplando desde el mismo sector Norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Aunque la intensidad sostenida será menor que durante la mañana, volverán a esperarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Una noche algo nublada

El miércoles irá terminando con alguna nubosidad. La temperatura pronosticada es de 25 grados, un registro que se mantendrá elevado en comparación con el descenso previsto durante la mañana. En cuanto al viento, este modificará su dirección y rotará al sector Noroeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Para este período no se prevén ráfagas.

En síntesis, Catamarca transitará este miércoles con cielo despejado en el primer tramo, seguido por condiciones de cielo algo nublado durante la tarde y la noche.

La temperatura máxima llegará a los 28 grados, en la previa de un jueves que se anuncia casi llegando a los 30 grados.