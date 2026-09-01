Operativo histórico en Córdoba: esperan más de 1,5 millones de personas para la visita del Papa

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dio nuevos detalles sobre la visita del papa León XIV a la provincia y anticipó la magnitud del operativo que se prepara para recibirlo. Según las estimaciones oficiales, más de un millón y medio de personas podrían movilizarse durante la jornada, que tendrá como actividad central una misa en el predio de Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en la capital cordobesa.

Para dimensionar el movimiento masivo que podría generar León XIV, el funcionario recordó la última visita de un Papa a la provincia. Juan Pablo II estuvo en Córdoba en 1987, hace 39 años, y reunió a alrededor de 500.000 personas. Quinteros sostuvo que "hoy, con la conectividad que tenemos, con la ruta que tenemos, con la posibilidad de comunicar que tenemos, esperamos muchísimas personas más".

La dimensión del operativo responde a la convocatoria que esperan las autoridades. Quinteros afirmó que es una actividad absolutamente inédita e histórica para Córdoba, con más de un millón y medio de personas en la calle. Por este motivo, el ministro pidió comprensión a quienes vivan o deban trasladarse por las zonas afectadas, señalando que la gente tendrá que comprender y tener paciencia ese día porque vamos a abocarnos solamente a la visita del Papa y creo que toda la provincia va a estar pendiente.

Coordinación institucional y comitiva oficial

Quinteros explicó que este lunes se realizaron recorridas por los principales puntos que integrarán el itinerario del Pontífice y que de las reuniones participaron representantes del Vaticano y funcionarios nacionales y provinciales.

"Hoy estuvo el nuncio apostólico, que es el embajador —el Vaticano es un Estado—, con lo cual tuvimos la presencia de una importante autoridad. También estuvo José Jairo Salas, que es la persona enviada por el Papa para toda la organización del evento", señaló Quinteros.

Del encuentro participaron además representantes de la Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio de Seguridad de la Nación, en medio de los preparativos para coordinar el despliegue y las medidas que se implementarán durante la visita institucional y pastoral.

El paso de León XIV por Córdoba será uno de los puntos centrales de su visita a la Argentina, que también incluirá actividades en Buenos Aires, entre ellas una visita a la cárcel de Devoto y al Cottolengo de Claypole.

Itinerario oficial y puntos clave del recorrido

Quinteros confirmó que la recorrida incluyó tres lugares que serán centrales durante la estadía de León XIV en Córdoba, detallando con precisión cada uno de los desplazamientos previstos en el cronograma oficial:

Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA): Lugar confirmado donde se llevará a cabo la misa multitudinaria.

Arzobispado: Destino posterior al predio de FAdeA, donde el Papa almorzará con las autoridades eclesiásticas e invitados.

Catedral: Espacio donde se desarrollará la actividad final de cierre en la capital provincial.

Aeropuerto: Desde donde, cerca de las 18, partirá rumbo a Buenos Aires una vez finalizada la actividad en la Catedral.

De acuerdo con el cronograma previsto hasta ahora, toda la agenda en suelo cordobés se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad hasta el momento en que el Pontífice emprenda su regreso hacia la capital del país.

Operativo de tránsito, restricciones y posible asueto

Uno de los principales desafíos será el movimiento de personas y el tránsito durante la jornada. Quinteros adelantó que el gobernador Martín Llaryora analiza disponer un asueto administrativo extraordinario en caso de que el Gobierno nacional no tome una medida similar.

Además, habrá importantes restricciones para circular que afectarán arterias principales de la ciudad capital. Quinteros anticipó de forma tajante: Circunvalación va a estar cortada, Colón va a estar cortada y el Centro va a estar desde 24 horas antes absolutamente blindado.