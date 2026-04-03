Mil millones de niños padecen violencia escolar: la ONU alerta sobre una crisis global

La escuela, concebida históricamente como espacio de resguardo, aprendizaje y socialización, aparece hoy atravesada por una de las problemáticas más sensibles de la infancia y la adolescencia: la violencia. Un informe conjunto elaborado por UNESCO, UNICEF y la OMS expone la magnitud del fenómeno con una cifra que sacude por su dimensión: mil millones de niños y adolescentes de entre 2 y 17 años han sufrido algún tipo de violencia en el ámbito escolar.

La estadística abarca distintas formas de agresión:

Violencia física

Maltrato emocional

Abuso sexual

El dato adquiere todavía mayor densidad por la forma en que está construido: no distingue entre quien sufre el acoso y quien lo ejerce. En otras palabras, tanto víctimas como victimarios integran ese 50% de estudiantes del mundo alcanzados por la problemática, dejando en evidencia que el maltrato escolar no es un episodio aislado, sino una trama compleja que atraviesa la convivencia cotidiana.

Este escenario global vuelve a cobrar fuerza a partir del reciente y conmocionante episodio ocurrido en San Cristóbal, que reavivó la preocupación pública. Sin embargo, especialistas remarcan que la atención mediática suele tener un recorrido breve, mientras la violencia permanece latente en la vida diaria de escuelas y barrios.

La escuela como última línea de defensa

Frente a la ausencia de políticas sostenidas, la institución escolar emerge como la herramienta central para intervenir desde la prevención. Allí se posa la expectativa de construir respuestas de fondo, no solo para contener episodios de violencia, sino para enseñar desde edades tempranas formas saludables de convivencia.

El Dr. Andrés Mega, psiquiatra forense, plantea la necesidad de incorporar desde los primeros años dos "asignaturas" fundamentales: manejo de la violencia y educación vial.

Según el especialista, ambos ejes están vinculados con innumerables muertes y secuelas psicofísicas de por vida, por lo que su abordaje no debería quedar librado a acciones aisladas o coyunturales.

La propuesta redefine el rol de la escuela: dejar de ser únicamente un espacio de transmisión de contenidos académicos para consolidarse también como un ámbito donde se aprenda a gestionar impulsos, reconocer límites y convivir desde el respeto. En ese sentido, la prevención no se limita a actuar cuando el daño ya ocurrió, sino a formar subjetividades capaces de resolver conflictos sin recurrir a la agresión.

El "Club de Valientes"

Entre las experiencias internacionales destacadas aparece el caso de España, donde se desarrollaron guías pedagógicas con estrategias como el "Club de Valientes", una iniciativa que apunta a modificar de raíz la lógica del reconocimiento entre pares.

La propuesta tiene un objetivo claro: desarmar la idea del agresor como figura poderosa o atractiva dentro del grupo. Si quien ejerce violencia obtiene prestigio a partir de la fuerza, el desafío pedagógico consiste en desplazar ese valor simbólico.

La estrategia propone que toda la comunidad educativa participe activamente:

Docentes

Padres

Abuelos

Vecinos

La meta es quitarle estatus al maltratador y reforzar la imagen de quien elige caminos pacíficos para resolver diferencias. El cambio de paradigma no se limita a sancionar conductas, sino a transformar los modelos de liderazgo que circulan entre niños y adolescentes.

Una deuda estructural: 42 años sin debate integral

La reflexión sobre la violencia escolar en Argentina se enfrenta con una limitación política de larga data. Pese a las profundas transformaciones sociales y al crecimiento de la conflictividad, desde 1984 no se convoca a un Congreso Nacional o foro que reúna a toda la comunidad educativa para definir un plan integral.

Aquel encuentro, realizado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, permanece como el último gran antecedente de una discusión unificada sobre el rumbo del sistema educativo.

Desde entonces, la gestión de recursos y las políticas preventivas han quedado fragmentadas, una situación que, según se advierte, profundizó las diferencias entre sectores vulnerables y aquellos con mayores herramientas institucionales. La falta de una estrategia nacional consensuada aparece así como una de las principales deudas en torno a la violencia escolar.

Pensar en los chicos

Los especialistas coinciden en que la responsabilidad no recae únicamente en la escuela o en el Estado. También los medios de comunicación forman parte del entramado que modela percepciones sociales sobre la violencia.

El desafío actual, sostienen, es pensar más en los chicos que en la noticia. Esto implica evitar la construcción permanente de una sensación de amenaza y orientar la cobertura hacia soluciones, prevención y acompañamiento.

La meta de fondo es recuperar el sentido primordial de la institución escolar: que asistir a clases deje de ser, para millones de niños, un motivo de miedo, y vuelva a ser el espacio seguro que debe garantizar aprendizaje, cuidado y convivencia.