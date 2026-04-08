Mitad de semana y sigue el otoñito en Catamarca: ¿a cuánto llegará la máxima?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el día comenzó con una mínima de 14° y ya comienza a proyectarse una jornada agradable.

Para confirmarlo, por la mañana el cielo se presentará despejado, con una temperatura que ascenderá a 20 grados. El viento rotará al Noreste, con intensidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que la posibilidad de lluvias seguirá en cero.

Durante la tarde se espera el tramo más cálido del día, con una máxima de 25 grados y cielo ahora parcialmente nublado. El viento mantendrá la orientación y se hará sentir con mayor intensidad, alcanzando velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Ya hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares en cuanto a la nubosidad, con una temperatura estimada en 19 grados y vientos del Norte de entre 7 y 12 km/h.

En síntesis, Catamarca atravesará un miércoles con buen tiempo, sin lluvias significativas y temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre, especialmente durante la mañana y la tarde.