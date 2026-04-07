Catamarca avanza hacia un control de plagas más riguroso y profesional con herramientas digitales

Profesionales del Colegio de Ingeniería Agronómica de Catamarca (CIAC) llevaron adelante un exhaustivo análisis de la normativa municipal que regula el Manejo Integrado de Plagas Urbanas y Vectores en el ámbito de la ciudad capital. El eje central del encuentro fue evaluar el alcance de la legislación vigente y profundizar en el rol del profesional agronómico en cada instancia del proceso de control de plagas.

La reunión estuvo encabezada por las principales autoridades de la institución: el presidente del CIAC, Jorge Vildoza, acompañado por la tesorera Graciela Contrera y la vocal Gabriela Artero. El espacio de trabajo correspondió a la Comisión de Domisanitarios del colegio, un ámbito técnico especializado en el abordaje de problemáticas vinculadas al control de plagas en entornos urbanos.

El inicio de la jornada estuvo a cargo del coordinador de la comisión, el ingeniero agrónomo Jorge Vega Palacios, quien dio apertura formal a la reunión, desarrollada bajo modalidad híbrida. En su intervención, presentó las observaciones y principales requisitos surgidos del análisis de la Ordenanza 7410/19, normativa clave que regula el ejercicio profesional y las tareas vinculadas al manejo de plagas en la ciudad.

La Ordenanza 7410/19: marco regulatorio del sistema

El estudio de la Ordenanza 7410/19 permitió identificar los lineamientos que estructuran el sistema de control de plagas en el ámbito capitalino. Esta normativa establece con claridad:

Las condiciones para el ejercicio profesional en el área.

Las responsabilidades de los distintos actores involucrados.

Los procedimientos que deben seguirse en un Programa de Manejo Integrado de Plagas y Vectores.

En particular, la ordenanza define los roles específicos de:

Profesionales agrónomos, responsables de la planificación y supervisión técnica.

Técnicos especializados, encargados de la ejecución operativa.

Empresas de control de plagas, que deben ajustarse a protocolos establecidos.

Este marco regulatorio busca garantizar intervenciones seguras, eficaces y alineadas con criterios sanitarios y ambientales.

Una comisión con fuerte impronta joven

Un aspecto destacado del encuentro fue la composición de la Comisión de Domisanitarios. La misma está integrada, en su gran mayoría, por jóvenes ingenieros agrónomos pertenecientes al CIAC, quienes desarrollan tareas concretas de monitoreo y control de plagas urbanas.

Esta participación activa de nuevos profesionales refleja una renovación generacional dentro del sector, así como un compromiso creciente con la actualización técnica y el cumplimiento de normativas que regulan una actividad de impacto directo en la salud pública.

La Receta Agronómica Digital: innovación y control

En paralelo al análisis normativo, el CIAC y el Municipio avanzan en los últimos detalles para la implementación de un sistema innovador: la Receta Agronómica Digital. Esta herramienta tecnológica será utilizada para regular la aplicación de tratamientos de control de plagas en diversos ámbitos, entre ellos:

Locales comerciales

Organismos públicos y privados

Espacios verdes urbanos

La adopción de este sistema implica un cambio sustancial en la forma de gestionar las intervenciones, ya que establece como requisito indispensable la intervención profesional mediante la elaboración de un Plan de Manejo Integrado de Plagas.

El objetivo central es doble:

Proteger la salud de la población

Preservar el medio ambiente

De este modo, se busca evitar aplicaciones indiscriminadas de productos y garantizar que cada tratamiento responda a criterios técnicos previamente evaluados.

Un proceso de articulación institucional iniciado en 2022

La implementación de la Receta Agronómica Digital no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso de trabajo articulado que se viene desarrollando desde el año 2022. Este avance fue posible gracias a la firma de un convenio interinstitucional que involucró a diversos actores:

Municipalidad de la Capital

Ministerio de Inclusión Digital y Sistemas Productivos

Federación Argentina de Ingeniería Agronómica (FADIA)

Colegio de Ingeniería Agronómica de Catamarca (CIAC)

INTA

Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCA

A este esquema se sumaron posteriormente otros municipios, ampliando el alcance territorial del sistema:

Fray Mamerto Esquiú

Los Altos

Aconquija

Esta red de cooperación institucional refuerza la importancia de una gestión coordinada en materia de control de plagas, integrando conocimiento técnico, herramientas digitales y políticas públicas.

Profesionalización y salud pública: un eje estratégico

El análisis realizado por el CIAC pone de manifiesto que el control de plagas urbanas ha dejado de ser una tarea meramente operativa para convertirse en un proceso altamente profesionalizado, donde la planificación, la normativa y la tecnología juegan un papel central.

La combinación de:

Un marco regulatorio claro

La participación activa de profesionales capacitados

La incorporación de herramientas digitales

configura un escenario en el que el Manejo Integrado de Plagas se posiciona como una política estratégica para la ciudad.