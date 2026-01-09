Múltiples propuestas para navegar en el Dique El Jumeal

El verano 2026 invita a disfrutar de las actividades náuticas que se pueden realizar en el Dique El Jumeal y que numerosos prestadores turísticos ofrecen a quienes decidan visitan el Eco Parque ubicado a minutos del centro de la ciudad.

La naturaleza con el marco imponente de las montañas y la calma que inspira las mansas aguas del dique garantiza el bienestar individual, físico y sobre todo mental para estas vacaciones.

Los paseos en kayak o los hidropedales permiten un ejercicio completo de bajo impacto que fortalece músculos y se transforman en una opción ideal para mantener a toda la familia entretenida en una práctica saludable.



El emprendimiento a cargo de Julio C. Martínez ofrece paseos en kayak e hidropedales, de lunes a domingos de 15 a 20 hs.. El costo es 8 mil por persona, media hora el alquiler de hidropedales y una hora en el caso de los kayak, con bonificaciones a grupos. Las reservas se realizan al +54 9 383 405 9130.

Asimismo, la empresa "Travesías de El Jumeal", ofrecerá clases de natación en diversas metodologías.

Se brindarán clases de SUP (Stand Up Paddle), los lunes y jueves, a las 10 o a las 16 hs. (contacto: 3512491008).

Habrá clases TRIA Catamarca para niños, los martes, miércoles y jueves de 9 a 11 hs. y de 17 a 19 hs. (contacto: 3834232560).

Se dictarán clases de Aguas Abiertas, los lunes, viernes y sábados, de 10 a 11.30 hs. (contacto: 3834907227).

También se ofrecerán jornadas especiales de Travesías en Kayak, los miércoles 14, 21 y 28 de enero (contacto: 3834551528).

Este sábado 10, se dictará una clase de Yoga, SUP y Sunset, a las 8 y a las 18 hs. (contacto: 3512491008).

Finalmente, dicha empresa propone Clases de Bachata, los miércoles y viernes de enero, a las 19 hs. (contacto: 3834466330).

Por su parte, la empresa Alijilán Tours propone el alquiler de kayaks e hidropedales,

de lunes a domingos, de 16 a 21 hs., con salidas desde el Playón Sur del dique. La actividad tiene un costo de 7 mil pesos para cada una de las embarcaciones y por persona. El paseo contempla un tiempo de 45 minutos la navegación en kayak y 30 minutos en hidropedales. Para consultas y reservas se realizan al +54 9 383 451 0951.



En todos los casos, se recomienda llevar ropa cómoda para remar, 1 muda de recambio, zapatillas para mojar, toalla, botella con agua, protector solar, gorra y repelente.



Cabe destacar que la agenda completa con horarios y detalles de las actividades que promueve la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, se podrá encontrar en la página web: sfvc.tur.ar o en la redes sociales: SFVC Turismo.