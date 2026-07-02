Netflix volvió a cambiar el sistema para compartir cuentas: qué deben hacer los usuarios argentinos

Netflix volvió a modificar el funcionamiento de su sistema para compartir cuentas con la implementación de un nuevo esquema de acceso que exige que cada perfil tenga asociado un correo electrónico propio para iniciar sesión.

La modificación comenzó a implementarse a nivel global el 15 de junio y alcanza también a los usuarios argentinos de la plataforma. Según confirmó la empresa, el objetivo es reforzar el control sobre quién accede y consume contenidos dentro de las cuentas compartidas, asignando credenciales individuales a cada integrante del hogar.

Hasta ahora, el funcionamiento habitual consistía en que todos los perfiles ingresaran utilizando el correo electrónico del titular de la cuenta. Con este nuevo sistema, cada usuario deberá asociar una dirección de correo independiente y utilizarla como identificación personal para acceder al servicio desde cualquier dispositivo compatible.

De esta manera, cada perfil deja de depender del correo general de la cuenta y pasa a contar con un acceso individualizado.

El objetivo del nuevo sistema

Netflix explicó que el cambio apunta a simplificar el acceso para quienes forman parte de una misma cuenta, al tiempo que fortalece el control sobre los usuarios habilitados.

Desde Netflix Argentina señalaron: "En esencia, el acceso se simplifica para todos los miembros del hogar, ya que no tendrán que depender del correo electrónico de otra persona para iniciar sesión. Su propio correo se convierte en la clave para acceder rápidamente desde el teléfono, el televisor u otros dispositivos."

La compañía considera que el uso de credenciales independientes facilita el ingreso a la plataforma desde distintos equipos y permite una identificación individual de cada integrante de la cuenta compartida. Con este mecanismo, el correo electrónico personal pasa a convertirse en la referencia principal para el inicio de sesión de cada perfil.

Cómo funciona el nuevo requisito

La actualización modifica la forma en que los usuarios administran sus perfiles. Hasta el momento, bastaba con ingresar utilizando el correo electrónico del titular de la suscripción. A partir de esta implementación, cada perfil deberá vincular una dirección de correo distinta.

Durante los últimos días, usuarios de distintos países reportaron dificultades para ingresar a sus cuentas. Posteriormente recibieron una notificación emitida por la plataforma informando la nueva exigencia.

El mensaje indica: "Añade una dirección de correo electrónico a tu perfil para iniciar sesión más fácilmente, recuperar tu cuenta, recibir sugerencias personalizadas y mucho más". Una vez completada esa configuración, cada perfil comienza a recibir sus propias comunicaciones y notificaciones por correo electrónico.

Al mismo tiempo, la plataforma puede realizar un seguimiento más detallado de la actividad correspondiente a cada usuario.

Las críticas de algunos usuarios

La implementación del nuevo sistema generó cuestionamientos entre algunos usuarios, especialmente en aquellos hogares donde varias personas utilizan una misma televisión. Según los reportes mencionados, anteriormente era posible alternar entre distintos perfiles sin necesidad de identificaciones adicionales.

Con la nueva modalidad, algunos usuarios manifestaron complicaciones para acceder cuando existen varios perfiles configurados en un mismo dispositivo.

Frente a esas observaciones, Netflix aclaró que la modificación no alcanza a las cuentas destinadas a menores de edad, las cuales mantienen un funcionamiento diferente dentro del servicio.

Cómo agregar un correo electrónico a un perfil

La propia empresa explicó que tanto el titular de la cuenta como los usuarios de los perfiles pueden incorporar o modificar una dirección de correo electrónico desde la sección correspondiente de la plataforma. Netflix indicó que esa actualización puede realizarse en cualquier momento desde la página Cuenta y que, en algunos casos, el sistema solicitará automáticamente completar ese dato al iniciar sesión.

Los pasos informados por la empresa son los siguientes:

Ingresar a la página Cuenta desde un navegador e iniciar sesión.

desde un navegador e iniciar sesión. Seleccionar Perfiles y elegir el perfil correspondiente.

y elegir el perfil correspondiente. Hacer clic sobre el nombre del perfil para editar la información personal y de contacto.

En el apartado Información de contacto , agregar o actualizar la dirección de correo electrónico del perfil.

, agregar o actualizar la dirección de correo electrónico del perfil. Tener en cuenta que cada dirección de correo debe ser única y no puede estar vinculada a otra cuenta o perfil de Netflix.

y no puede estar vinculada a otra cuenta o perfil de Netflix. Una vez realizada la modificación, se enviará un correo electrónico de confirmación tanto al titular de la cuenta como al perfil secundario.

Un cambio que también apunta a la seguridad

La implementación del nuevo sistema también se produce en un contexto en el que el acceso no autorizado a cuentas de Netflix se convirtió en un riesgo creciente para millones de usuarios. Según se destaca, estas situaciones pueden derivar no solo en el uso indebido de los perfiles, sino también en el robo de credenciales, modificaciones de la suscripción y la aparición de cobros no reconocidos, dentro de un escenario marcado por los ciberataques y la comercialización clandestina de contraseñas.

Las credenciales obtenidas mediante filtraciones, programas maliciosos o ataques de phishing suelen terminar en foros clandestinos donde se venden a bajo precio, permitiendo que terceros ingresen ilegalmente a servicios de entretenimiento.

Ese circuito alimenta numerosos accesos indebidos a plataformas de streaming.

Qué revisar ante una sospecha de acceso indebido

Cuando existen dudas sobre la seguridad de una cuenta, la primera verificación recomendada consiste en revisar el listado de dispositivos conectados desde la sección Cuenta del sitio web de Netflix.

Esa comprobación permite identificar accesos activos desde equipos que el usuario no reconoce. La revisión también debe extenderse a todos los perfiles creados dentro de la cuenta con el objetivo de detectar posibles anomalías.

Entre los aspectos que conviene controlar se encuentran:

Los dispositivos conectados.

Los perfiles existentes dentro de la cuenta.

La presencia de nombres desconocidos.

Alteraciones en la actividad registrada.

Usuarios que nunca fueron creados por el titular.

El correo electrónico de contacto.

El plan contratado.

Los medios de pago asociados.

En caso de detectar señales claras de vulneración, la recomendación principal consiste en actuar de inmediato para recuperar el control de la cuenta, con el objetivo de impedir que terceros continúen accediendo al servicio y proteger la información personal vinculada a la suscripción.

Con esta nueva modalidad de acceso, Netflix avanza en un sistema en el que cada integrante de una cuenta compartida pasa a tener credenciales propias, una modificación que ya comenzó a implementarse a nivel global y que también alcanza a los usuarios argentinos, reforzando tanto el control de accesos como la administración individual de cada perfil dentro de la plataforma.