La fibra óptica llegó a Fiambalá y amplía la conectividad en el oeste provincial

La localidad de Fiambalá cuenta desde ahora con una nueva infraestructura de fibra óptica, luego de que finalizaran los trabajos de instalación desarrollados bajo la supervisión de Catamarca Telecomunicaciones SAPEM. La obra forma parte de una extensa traza de más de 100 kilómetros, diseñada para ampliar y mejorar la conectividad en distintas localidades del oeste provincial.

El recorrido de la nueva infraestructura comienza en El Salado y atraviesa La Puntilla, Copacabana, Tinogasta y El Puesto, hasta llegar finalmente a Fiambalá. La concreción de esta traza representa un avance en materia de conectividad para las comunidades alcanzadas por el tendido, con la incorporación de una infraestructura que permitirá ampliar las posibilidades de acceso a los servicios digitales.

Los trabajos concluyeron en Fiambalá y la nueva infraestructura será inaugurada oficialmente durante las próximas semanas. Con ello, se consolidará una obra considerada estratégica para continuar reduciendo la brecha digital y ampliar el acceso a distintos servicios en esta región del oeste de Catamarca.

Más ancho de banda y mejores servicios

Uno de los principales objetivos de la instalación de fibra óptica es mejorar la conectividad domiciliaria y ampliar el ancho de banda disponible en las localidades comprendidas por la traza.

La disponibilidad de una infraestructura de estas características permitirá fortalecer las condiciones de acceso a los servicios de conectividad, respondiendo a las necesidades planteadas por los distintos sectores que desarrollan sus actividades en la zona. Entre los principales alcances previstos para la obra se encuentran:

La mejora de la conectividad en los domicilios.

La ampliación del ancho de banda disponible.

La incorporación de cámaras vinculadas al SAE 911 .

. El fortalecimiento de los servicios digitales destinados a la educación .

. La mejora de las herramientas y servicios digitales vinculados a la salud.

La expansión de la red, de esta manera, no se limita únicamente a la mejora del servicio de internet para los hogares, sino que también alcanza a otros ámbitos que requieren de una mayor capacidad de conexión y del desarrollo de infraestructura tecnológica.

Seguridad, educación y salud

La llegada de la fibra óptica a Fiambalá permitirá, además, facilitar la incorporación de cámaras vinculadas al SAE 911, ampliando las posibilidades de integración de herramientas tecnológicas en el área de seguridad.

Al mismo tiempo, la nueva infraestructura busca fortalecer los servicios digitales orientados a sectores centrales como la educación y la salud, dos áreas en las que la conectividad constituye un elemento relevante para el acceso y la utilización de distintas herramientas y servicios.

La ampliación de la capacidad disponible a través de esta traza de más de 100 kilómetros permitirá acompañar estas necesidades en las localidades alcanzadas por el tendido, integrando la conectividad domiciliaria con otros usos vinculados a los servicios públicos y digitales.

Respuesta a los pedidos de la comunidad

La finalización de los trabajos también representa el cumplimiento de un pedido de mejora del servicio de conectividad realizado por distintos sectores de Fiambalá. Entre quienes plantearon la necesidad de avanzar en mejores condiciones de conectividad se encuentran:

Los vecinos de Fiambalá .

. Los prestadores turísticos .

. Los proveedores .

. Los emprendedores de la zona.

La mejora de la infraestructura responde así a una demanda que involucraba tanto a los habitantes de la localidad como a sectores vinculados con la prestación de servicios y el desarrollo de actividades económicas.

Supervisión y próxima inauguración

El avance de los trabajos fue supervisado por el coordinador de Asuntos Estratégicos, Juan Pablo Dusso; el presidente de Catamarca Telecomunicaciones SAPEM, Mariano Toledo; y Sebastián Buadas.

Con la finalización de la instalación, el próximo paso será la inauguración oficial de la nueva infraestructura, prevista para las próximas semanas.

La llegada de la fibra óptica a Fiambalá, como parte de la traza que une a El Salado, La Puntilla, Copacabana, Tinogasta, El Puesto y Fiambalá, consolida un avance en la expansión de la conectividad en el oeste provincial. La obra permitirá mejorar el servicio disponible, ampliar el ancho de banda y fortalecer herramientas vinculadas con la seguridad, la educación y la salud, al tiempo que responde a los pedidos de vecinos y distintos sectores de la comunidad.

Con más de 100 kilómetros de infraestructura, el proyecto se presenta como un paso estratégico para continuar reduciendo la brecha digital y ampliar el acceso a servicios en las localidades alcanzadas por el nuevo tendido de fibra óptica.