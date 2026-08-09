Nueva alerta amarilla por viento para seis departamentos de Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta de Orden Amarillo por Viento para sectores de la provincia de Catamarca durante este domingo 9 de agosto de 2026.

De acuerdo con la información difundida, distintos sectores del territorio provincial serán afectados por viento de diferente intensidad, con condiciones que pueden generar dificultades y requerir especial atención por parte de la población. Los sectores alcanzados por el alerta son Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán.

El fenómeno previsto comprende un área en la que se esperan vientos con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 kilómetros por hora. La intensidad del viento prevista constituye el principal factor de riesgo señalado en el alerta y puede generar diferentes inconvenientes, particularmente en aquellas zonas donde la circulación del aire alcance mayores velocidades.

Ráfagas fuertes, visibilidad reducida y viento blanco

Entre las consecuencias que podría generar el fenómeno meteorológico se encuentra la posibilidad de visibilidad reducida. Esta condición puede dificultar el desplazamiento y aumentar los riesgos en los sectores alcanzados por el viento.

La situación adquiere una característica particular en las zonas nevadas de cordillera, donde el viento puede provocar la presencia de viento blanco. Este fenómeno forma parte de los escenarios contemplados dentro del alerta y constituye uno de los aspectos destacados en la información difundida para los sectores cordilleranos de la provincia.

La combinación de viento sostenido de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h obliga a extremar las precauciones durante la jornada, especialmente en las áreas incluidas en el aviso meteorológico.

Las recomendaciones para la población

Ante las condiciones previstas, Protección Civil y de riesgos de Catamarca difundió una serie de recomendaciones destinadas a reducir la exposición de la población y prevenir situaciones derivadas de las fuertes ráfagas.

Entre las principales indicaciones se encuentran:

Evitar actividades al aire libre. Asegurar los elementos que puedan volarse como consecuencia de la intensidad del viento. Mantenerse informado a través de las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias, que debe contar con elementos como linterna, radio, documentos y teléfono.

Las recomendaciones apuntan especialmente a adoptar medidas preventivas antes y durante el desarrollo del fenómeno. La indicación de asegurar aquellos elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas busca evitar que objetos sueltos se conviertan en un riesgo ante el incremento de la intensidad del viento.

A su vez, la sugerencia de mantener preparada una mochila de emergencias contempla la posibilidad de contar con elementos básicos y necesarios ante cualquier situación que pueda presentarse durante la jornada.

Entre los elementos mencionados para esa mochila se encuentran:

Linterna.

Radio.

Documentos.

Teléfono.

Atención especial en las zonas alcanzadas

La previsión de vientos de entre 30 y 45 km/h, acompañados por ráfagas superiores a los 70 km/h, plantea un escenario en el que las condiciones pueden variar en intensidad. A esto se suma la posibilidad de reducción de visibilidad y, específicamente en las zonas nevadas de cordillera, la formación de viento blanco.

Frente a este panorama, la información oficial destaca la importancia de mantenerse informado por las autoridades durante el desarrollo de la jornada.

La alerta tiene vigencia para este domingo 9 de agosto de 2026, jornada en la que los sectores indicados pueden registrar las condiciones meteorológicas advertidas por el Servicio Meteorológico Nacional.