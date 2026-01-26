Nueva celda de tormenta sobre la Sierra de Ambato y posible impacto en la Capital

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Capital informó que en estos momentos se desarrolla una nueva celda de tormenta sobre la Sierra de Ambato, con desplazamiento hacia el sudeste, lo que podría generar nuevas precipitaciones en la ciudad Capital, en caso de que el sistema mantenga su intensidad.

Desde el organismo advirtieron que, aun cuando las lluvias en zonas urbanas puedan presentarse de manera débil o intermitente, las precipitaciones intensas en la cuenca alta pueden provocar crecidas repentinas de ríos y arroyos, con aumentos rápidos del caudal.

Ante este escenario, se recomendó a la población mantener especial atención a la evolución de las condiciones meteorológicas, evitar circular por cauces, badenes y zonas bajas, y seguir únicamente la información emitida por los canales oficiales.

Las autoridades remarcaron la importancia de la prevención y de mantenerse informados, en un contexto de inestabilidad climática que continúa afectando a distintos sectores de la provincia de Catamarca.