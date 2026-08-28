Nueva modalidad para agilizar la entrega de medicamentos del sistema público de salud

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) y el Ministerio de Salud firmaron días pasados un convenio de colaboración que introduce una nueva modalidad para la adquisición, distribución y dispensa de medicamentos destinados a pacientes bajo cobertura del sistema público provincial.

A partir de este acuerdo, OSEP tendrá a su cargo la gestión operativa del circuito de adquisición, distribución y dispensa de los medicamentos, mientras que los pacientes asistidos por el Ministerio de Salud accederán a una nueva alternativa para retirar sus tratamientos.

Uno de los cambios centrales será la libre elección de farmacia. Los pacientes podrán retirar la medicación directamente en cualquier farmacia que forme parte de la red prestadora de OSEP, ampliando de esta manera los lugares disponibles para acceder a los medicamentos. La nueva modalidad no estará limitada únicamente al territorio provincial. La red permitirá también retirar los medicamentos en otras jurisdicciones, entre ellas:

Córdoba .

. Tucumán .

. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objetivo del esquema es ampliar los puntos de acceso y evitar que la entrega de medicamentos quede concentrada en un único lugar. Para ello, se aprovechará la estructura de farmacias adheridas al sistema de OSEP, acercando la prestación a los beneficiarios y contribuyendo a reducir las barreras geográficas que pueden dificultar el acceso oportuno a los tratamientos.

Implementación desde el 1° de septiembre

El nuevo esquema comenzará a implementarse a partir del 1° de septiembre. La modalidad permitirá utilizar los sistemas de gestión, control y auditoría que OSEP ya emplea para la provisión de medicamentos.

La incorporación de estas herramientas operativas apunta a agilizar los procesos vinculados a la adquisición y dispensa, al mismo tiempo que busca fortalecer la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos. De acuerdo con el convenio, la utilización de los mecanismos de gestión y control de OSEP permitirá que la medicación destinada a los pacientes del Ministerio de Salud llegue con mayor celeridad.

En esta nueva organización, la obra social aportará una estructura que ya se encuentra en funcionamiento, incluyendo sus herramientas tecnológicas, mecanismos de control y auditoría y su red de dispensa. El propósito es incorporar esa capacidad operativa al circuito de provisión de medicamentos del sistema público provincial.

Medicamentos biológicos y de alto costo

La puesta en marcha del convenio tendrá inicialmente un alcance específico. En una primera etapa, la nueva modalidad estará orientada a la provisión de medicamentos biológicos y de alto costo. Entre los tratamientos contemplados se encuentran aquellos destinados a:

Pacientes trasplantados .

. Pacientes oncológicos.

Posteriormente, la intención es avanzar con la incorporación de otras necesidades de provisión, de acuerdo con las necesidades sanitarias y las condiciones operativas que surjan a partir de la implementación del convenio. La primera etapa permitirá poner en funcionamiento el nuevo circuito para un segmento determinado de medicamentos, mientras se evalúan las condiciones que acompañarán una eventual ampliación de la modalidad.

Menos inmovilización de stock

Otro de los aspectos destacados del acuerdo es la posibilidad de evitar la inmovilización innecesaria de stock. Con el nuevo sistema, tanto la adquisición como la dispensa estarán vinculadas a las necesidades concretas de los pacientes. Este mecanismo busca reducir la necesidad de mantener medicamentos almacenados durante períodos prolongados. Como consecuencia, se apunta también a eliminar el riesgo de vencimiento y descarte de medicación.

La vinculación entre la provisión y las necesidades concretas de los pacientes constituye uno de los cambios operativos previstos en el nuevo esquema. De esta manera, el circuito de adquisición y entrega se organizará sobre la base de los requerimientos de quienes reciben los tratamientos.

Cobertura exclusiva de salud pública

El convenio se desarrolla en el marco de las políticas sanitarias orientadas a garantizar un acceso oportuno, equitativo y eficiente a los medicamentos.

La medida está dirigida a las personas que cuentan exclusivamente con cobertura de salud pública y son asistidas por el sistema público provincial. También comprende a los beneficiarios de programas nacionales y provinciales cuya atención se encuentre a cargo del Ministerio de Salud.

Con la ampliación de los puntos de dispensa, el nuevo sistema busca aprovechar una red ya existente para acercar los medicamentos a los pacientes y facilitar el retiro de los tratamientos en distintos lugares de la provincia y en otras jurisdicciones.

Fondos provinciales y diferenciación del financiamiento

El acuerdo establece, además, una diferenciación clara en relación con el financiamiento de los medicamentos. OSEP no utilizará recursos propios para afrontar la adquisición o provisión de los tratamientos destinados a los beneficiarios del Ministerio de Salud.

Los fondos necesarios para ejecutar el convenio provendrán exclusivamente de las partidas presupuestarias asignadas por el Gobierno de la provincia al Ministerio de Salud. De este modo, la participación de OSEP estará concentrada en su capacidad operativa y en la infraestructura disponible para gestionar el nuevo circuito. La obra social aportará:

Sistemas y herramientas tecnológicas .

. Mecanismos de gestión .

. Sistemas de control y auditoría .

. La estructura de dispensa ya existente.

El financiamiento, en tanto, continuará correspondiendo al sistema público de salud.

Así, el convenio articula la capacidad operativa de OSEP con los recursos presupuestarios asignados al Ministerio de Salud, con una nueva modalidad que comenzará el 1° de septiembre y que permitirá a los pacientes elegir la farmacia donde retirar sus medicamentos dentro de la red prestadora disponible en la provincia y en jurisdicciones como Córdoba, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.