Nuevo encuentro de Centurión con los gremios docentes

El ahora no traspaso de los IES, que se conoció en la jornada del martes, fue advertido por la Intersindical Docente a través de los medios de comunicación y no tienen, hasta la fecha, una información formal y concreta sobre este particular. Tal vez, este sea uno de los temas a ser tratados en la reunión para la que fueron citados al Ministerio de Educación en la jornada de hoy.

En la nota de convocatoria, no se refieren temas específicos, por cuanto los gremios docentes desconocen si, finalmente, se comenzará a abordar la prometida paritaria docente.

Desde UDA, se calificó a la suspensión de este encuentro de la semana pasada como “una nueva y conocida informalidad”. Cancelación sobre la que no se informaron las razones.

Respecto del nuevo encuentro, Juan Godoy, secretario general de SUTECA, indicó: “Se nos notifica, pero no sabemos si es el marco solo de la cordialidad o si va a ser reunión paritaria. Si es lo primero, nosotros como gremio lo rechazamos porque esto significa una vez más una terapia de grupo, más que la intención de acuerdos y consensos en los graves problemas que están ocurriendo en la educación de Catamarca”.