Oficializaron el incremento del boleto en Catamarca mientras algunas empresas ya restringen el servicio

El nuevo incremento del pasaje de colectivos está a días de comenzar a regir. Tras el anuncio que formuló la Secretaría de Transporte, este martes la medida se oficializó con la publicación del decreto n° 1296, que bajo la firma del Gobernador de la Provincia indica que pasará de los $35 a $45. Ahora resta que el sistema de la SUBE tome el aumento para que los usuarios comiencen a pagar el nuevo precio del boleto.

La medida de subir el valor del boleto, la segunda en el año en nuestra provincia, se tomó luego que los trabajadores del transporte obtuvieran un aumento sustancial en sus salarios lo que derivó en un planteo desde las empresas patronales para que el Estado reforzara los subsidios para poder hacer frente a esta nueva erogación.

El anuncio desde Transporte sobre que el bolsillo del usuario volvería a tener un golpe importante se justificó indicando que esto es "debido a los aumentos que tuvieron que afrontar las diferentes empresas desde el año 2019 al presente, como ser mano de obra un 309%, gasoil 236% y cubiertas 542%, solo por mencionar algunos ejemplos". A esto se suma que la recomposición de la tarifa está directamente relacionada con "los incrementos producidos por los costos operativos de explotación del servicio", según se remarca en el decreto publicado en el Boletín Oficial.

La suba del 28% aún no tiene un plazo definido de impacto en los pasajeros, por cuanto y tal como lo indica el primer artículo de la normativa, y lo confirmó a Diario La Unión el Director de Transporte, todo depende ahora de cuándo impacte en el sistema de la SUBE. "Eso va a llevar unos días más", marcó Guillermo Leiva. Al precisar el funcionario marcó que posiblemente será la semana entrante, cumpliendo con los plazos anunciados previamente.

De este modo los nuevos valores, según el nuevo tarifario indican que la Primera sección pasará a costar $45 en el diurno y de $67,11 para el nocturno. En la Segunda sección se pasa a los $47,70 y $69,94 para el nocturno. La Tercera sección pasa a los $53,23 para el diurno y $81.38 para la otra opción. La Cuarta sección tendrá un valor de $61,71 y $92,06 respectivamente. La Quinta sección, según el decreto, pasa a los $67,11 y $98,23. La Sexta sección será de $75,48 en el diurno y $106,33 en el nocturno. La última sección sube a los $81,38 y a los $114,43 en el nocturno.

Restricción por el gasoil

En tanto, mientras fuentes confiables indicaron que algunas empresas de transporte comenzaron a restringir la circulación de algunas de sus unidades por el faltante de gasoil desde la Dirección de Transporte apuntaron que si bien las patronales solicitaron esto, efectivamente la medida no fue comunicada porque el impacto de momento es mínimo. No obstante reconocieron que “aunque les solicitamos que sostuvieran el servicio con normalidad, algunas patronales han podido afrontar y otras no el faltante de combustible. Es muy poco lo que se ha reducido y el servicio está medianamente en forma normal. La reducción es muy poca”.