Operativo en Antofagasta y El Peñón: asistieron a 677 vecinos en zonas alejadas

El Ministerio de Salud de la provincia acompañó de manera directa al equipo del Grupo PIER en un operativo de gran relevancia llevado a cabo en las localidades de Antofagasta y El Peñón. Esta intervención territorial permitió brindar asistencia integral y directa a las comunidades cercanas, consolidando una estrategia de acercamiento de los servicios sanitarios a zonas que requieren una presencia constante y coordinada de los recursos del Estado.

Prestaciones y cobertura integral

Durante el transcurso de esta valiosa oportunidad, se concretó un total de 677 atenciones, cubriendo una amplia gama de disciplinas médicas esenciales para el bienestar de los habitantes. La magnitud de la cobertura se desarrolló abarcando la pediatría para el cuidado de la población infantil, la clínica médica para la evaluación general de adultos, y la cardiología destinada al diagnóstico y prevención de patologías cardiovasculares.

Asimismo, el operativo incluyó la especialidad de ginecología enfocada en la salud de la mujer, la oftalmología para la revisión visual, el diagnóstico por imagen como soporte complementario para la precisión clínica, y la dermatología para el abordaje de afecciones cutáneas. La intervención sanitaria también contempló el área de nutrición para fomentar hábitos saludables, la psicología orientada a la contención y la salud mental comunitaria, y la odontología para garantizar la atención de la salud bucal de los vecinos de la región.

Filosofía de trabajo y visión de futuro

La labor desarrollada en terreno se sustenta en los valores fundamentales de la Asociación PIER, entidad que trabaja firmemente bajo el lema: "es necesaria la Educación para construir un futuro mejor".

Los profesionales que integran este grupo responden de manera directa a las necesidades y demandas locales mediante un formato de trabajo itinerante. Este modelo operativo no solo resuelve urgencias inmediatas, sino que fortalece el sistema de salud, generando un impacto sumamente positivo en la sociedad. La capacidad de trasladarse y adaptarse a las geografías complejas permite llegar a cada rincón donde la presencia médica es indispensable.

El rol logístico y el respaldo del Estado

Para que este despliegue sanitario de gran escala fuera posible, el Ministerio de Salud desempeñó un rol de apoyo logístico fundamental. Desde la cartera sanitaria se garantiza a dichos profesionales establecimientos sanitarios, móviles y equipamientos de asistencia sanitaria necesarios.

Todos estos recursos materiales y de infraestructura se encuentran bajo la dependencia del Ministerio de Salud, asegurando que los equipos del Grupo PIER cuenten con los elementos técnicos indispensables para desarrollar sus tareas bajo óptimas condiciones de calidad, seguridad y eficiencia operativa.