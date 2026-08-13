Vouchers Educativos 2026: cuándo podrían pagar en agosto y cuánto recibirían las familias

Las familias que reciben los Vouchers Educativos 2026 aguardan la confirmación oficial de la fecha de pago correspondiente a agosto. Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano no publicó un nuevo calendario, por lo que todavía no existe una fecha definitiva informada oficialmente por el Gobierno.

Sin embargo, el comportamiento de los pagos de los últimos meses permite realizar una estimación sobre cuándo podría acreditarse el beneficio. En agosto, además, existe un dato del calendario que podría incidir en el inicio de los depósitos: el lunes 17 de agosto es feriado. Por este motivo, los pagos podrían comenzar a partir del martes 18 de agosto, durante la tercera semana del mes.

De todos modos, se trata de una estimación basada en el comportamiento de los pagos anteriores y la fecha definitiva deberá ser confirmada por el Gobierno.

Mientras esperan la definición oficial, los beneficiarios pueden consultar el estado de sus liquidaciones mediante Mi ANSES y verificar allí la información correspondiente al programa.

Cuánto se cobra por los Vouchers Educativos en agosto

Otro de los interrogantes de las familias está relacionado con el monto que recibirán durante agosto. En este período, los beneficiarios recibirían la cuota correspondiente al mes de julio. El monto ronda los $20.000 por estudiante, aunque no existe necesariamente una cifra idéntica para todas las familias.

El importe puede variar de acuerdo con el valor de la cuota informado por cada institución educativa y con los topes establecidos por el programa. El Voucher Educativo contempla una cobertura de hasta el 50% del valor de la cuota mensual de jornada simple, siempre dentro de los límites fijados por el Gobierno nacional.

Por esta razón, el monto final puede ser diferente entre una familia y otra. La cifra que recibe cada beneficiario depende de las condiciones correspondientes a la institución educativa y de los límites establecidos para el programa.

Cómo consultar si la solicitud fue aprobada

Las familias que hayan solicitado el beneficio pueden verificar si fueron seleccionadas ingresando a la plataforma oficial de los Vouchers Educativos con su usuario de Mi Argentina. El sistema contempla tres estados posibles para las solicitudes:

Aprobada: significa que la familia cumple con los requisitos y accede al beneficio.

significa que la familia cumple con los requisitos y accede al beneficio. En evaluación: indica que la solicitud todavía está siendo analizada.

indica que la solicitud todavía está siendo analizada. Rechazada: señala que no se cumple uno o más requisitos establecidos por el programa.

En caso de que la solicitud sea rechazada, la plataforma informa el motivo del rechazo.

Si la observación está relacionada con cuestiones académicas, el titular dispone de cinco días corridos para presentar el reclamo. De esta manera, el estado que aparece en la plataforma permite a las familias conocer en qué instancia se encuentra su solicitud y, en aquellos casos en los que corresponda, realizar el reclamo dentro del plazo previsto.

Cuál es el ingreso máximo para acceder al beneficio

Entre las condiciones económicas establecidas para los Vouchers Educativos 2026 se encuentra un límite de ingresos familiares. Uno de los principales requisitos establece que los ingresos del grupo familiar no deben superar siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Con un SMVM de $357.800, el límite equivalente a siete salarios asciende a $2.504.600. Esto significa que, al momento de la evaluación, el ingreso total correspondiente al grupo familiar debe encontrarse dentro de ese límite.

Los valores de referencia establecidos son:

Salario Mínimo, Vital y Móvil: $357.800.

$357.800. Límite de siete SMVM: $2.504.600.

$2.504.600. Ingreso familiar: no debe superar ese monto al momento de la evaluación.

El requisito económico constituye uno de los aspectos que se tienen en cuenta al analizar las solicitudes presentadas para acceder al programa.

Quiénes pueden acceder a los Vouchers Educativos 2026

El programa está destinado a familias que cumplen una serie de condiciones vinculadas con la nacionalidad o residencia, la documentación, los ingresos familiares y la situación educativa de los hijos.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país .

. Contar con DNI vigente .

. No superar el límite de ingresos equivalente a siete SMVM .

. Tener hijos que concurran a instituciones educativas privadas con al menos 75% de aporte estatal .

. Mantener la condición de alumno regular.

El beneficio alcanza a estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, siempre que concurran a establecimientos educativos que cumplan las condiciones establecidas por el programa.

Por lo tanto, la posibilidad de acceder al voucher no depende solamente de la situación económica del grupo familiar, sino también de las características de la institución educativa y de la condición de regularidad del estudiante.

Por qué pueden rechazar una solicitud

La evaluación de las solicitudes contempla diferentes aspectos y el incumplimiento de uno o más requisitos puede derivar en el rechazo del beneficio. Entre los elementos considerados se encuentran la regularidad escolar, la situación socioeconómica del grupo familiar y las condiciones establecidas para la institución educativa.

La plataforma oficial informa el motivo cuando una solicitud es rechazada. En aquellos casos en los que la observación se encuentre vinculada con cuestiones académicas, el titular cuenta con un plazo de cinco días corridos para presentar el reclamo correspondiente.

De esta manera, conocer el estado de la solicitud y revisar el motivo de una eventual observación resulta central para las familias que esperan acceder al programa.

La expectativa de las familias para agosto

Mientras el Gobierno todavía no confirmó el calendario correspondiente a agosto, las familias beneficiarias permanecen a la espera de la acreditación del programa. De acuerdo con el comportamiento de los pagos anteriores, los depósitos podrían comenzar a partir del martes 18 de agosto, debido a que el lunes 17 será feriado. Sin embargo, esta fecha constituye únicamente una estimación y no reemplaza la comunicación oficial que deberá realizar el Gobierno.

En cuanto al monto, en agosto los beneficiarios recibirían la cuota correspondiente a julio y el valor ronda los $20.000 por estudiante, aunque puede variar según la cuota informada por cada institución y los topes establecidos.

El programa cubre hasta el 50% del valor de la cuota mensual de jornada simple, dentro de los límites fijados por el Gobierno nacional.

Mientras se aguarda la confirmación de la fecha de pago, las familias pueden consultar el estado de sus liquidaciones a través de Mi ANSES y verificar la situación de sus solicitudes mediante la plataforma oficial de los Vouchers Educativos utilizando su usuario de Mi Argentina.