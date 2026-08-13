Día del Niño: se vienen propuestas gratuitas en Pueblo Perdido

El Pueblo Perdido de la Quebrada se prepara para recibir a las infancias durante este fin de semana largo con una agenda de actividades pensada para combinar entretenimiento, aprendizaje, historia y sabores propios de Catamarca.

Las propuestas fueron diseñadas para que los chicos puedan disfrutar de experiencias lúdicas y, al mismo tiempo, acercarse a distintos aspectos de la historia natural y cultural de la región. La programación contempla actividades vinculadas con la prehistoria local, la megafauna que habitó el territorio durante la llamada era del hielo y los sabores autóctonos provenientes del monte nativo.

Dentro de la agenda se destacan dos talleres especialmente destinados a las infancias. El primero tendrá lugar el sábado y permitirá a niños de entre 2 y 12 años convertirse en pequeños "minipaleontólogos". El segundo se realizará el domingo y los llevará a explorar la cocina con productos nativos mediante la elaboración de galletitas de mistol y una chocolatada de algarroba.

Ambas actividades serán sin costo y con inscripción previa, aunque cada una tendrá su propio sistema de reserva y cupos.

Paleojuegos para descubrir a los gigantes

El sábado, de 11 a 13 horas, los pequeños de entre 2 y 12 años podrán participar del taller "Paleojuegos para las infancias". La actividad estará guiada por la licenciada en Arqueología Amelia Dhabar, quien acompañará a los chicos en un recorrido lúdico por la megafauna que habitaba la región durante la llamada era del hielo.

La propuesta busca acercar conocimientos sobre ese territorio prehistórico a través de diferentes dinámicas. Los participantes podrán descubrir información mediante una entretenida charla, pero también tendrán la posibilidad de involucrarse directamente en distintas actividades.

El taller incluirá:

Armado de rompecabezas .

. Participación en excavaciones .

. Actividades de modelado en masa .

. Descubrimiento de la megafauna que habitó la región.

A través de estas experiencias, los "minipaleontólogos" podrán conocer un territorio donde alguna vez reinó el temible Andalgalornis, conocido como el "ave del terror". La actividad también permitirá descubrir al simpático gliptodonte y al puma con dientes de sable, del que se explicó una particular característica: llevaba a sus crías en una bolsa en el vientre, como los canguros.

El taller será gratuito, aunque requiere inscripción previa. Contacto para reservas: 383 483 8938.

Cocineritos con sabores del monte catamarqueño

La agenda continuará el domingo con una propuesta diferente, pero también vinculada con la identidad local. Se trata del taller "Manitos al monte", organizado por la tienda de sabores nativos La Torradería.

La actividad estará orientada a que los chicos puedan acercarse a los sabores autóctonos mediante una experiencia de cocina compartida. Durante el taller, los pequeños aprenderán a elaborar galletitas de mistol y una original chocolatada de algarroba, utilizando frutos provenientes del monte nativo.

"Realizaremos la masa juntos, para que luego los chicos puedan cortarlas y decorarlas a su gusto y puedan llevarlas o probarlas con una rica chocolatada bien autóctona, hecha con los frutos que nos da el monte nativo", indicó Marisol Dufour, una de las organizadoras de la iniciativa.

El taller comenzará a las 16 horas y será sin costo, aunque tendrá cupos limitados. Por ese motivo, se recomienda realizar las reservas previamente.

Contacto para reservas: 383 428 0212.

La propuesta gastronómica suma así otro componente a la agenda del Pueblo Perdido, acercando a las infancias productos y preparaciones elaboradas a partir de frutos nativos.

Recorridos por los restos de la Cultura Aguada

Las actividades especiales para las infancias se complementarán con las visitas guiadas a los restos arqueológicos de la Cultura Aguada.

Los recorridos estarán disponibles en diferentes horarios a lo largo de la jornada, permitiendo organizar la visita al sitio de acuerdo con las posibilidades de quienes concurran. Los horarios establecidos para las visitas guiadas son:

9:30 horas.

10:30 horas.

11:30 horas.

15:30 horas.

16:30 horas.

17:30 horas.

La programación arqueológica se suma de este modo a los talleres y permite ampliar la experiencia de quienes visiten Pueblo Perdido durante el fin de semana largo.

Sabores autóctonos para acompañar la visita

La experiencia también tendrá un componente gastronómico permanente a través de La Torradería, que ofrecerá sus productos elaborados con sabores y frutos nativos.

La tienda de sabores nativos abrirá durante el período comprendido entre el viernes y el domingo, tanto durante la mañana como por la tarde. Sus horarios serán:

09:00 a 13:00 horas.

15:00 a 19:00 horas.

Durante esos horarios será posible degustar torrados autóctonos y pastelería a base de frutos nativos de La Torradería, completando una agenda que propone conocer el lugar no solamente desde sus aspectos arqueológicos y naturales, sino también a través de sus sabores.

Trekking por La Quebrada

Para quienes busquen una experiencia vinculada con el recorrido del paisaje, la agenda también incluye una propuesta de Trekking por La Quebrada. La actividad se realizará el sábado y el martes a las 15:30 horas y propone recorrer 10 kilómetros por el Arroyo Lascano y el Sendero Lomada de la Aguada.

El circuito presenta un nivel de dificultad baja y tiene una duración estimada de 3 horas. A diferencia de los talleres para las infancias, esta actividad será con costo y reserva previa.

Las reservas pueden realizarse comunicándose a los siguientes números:

383 437-0249.

383 433-7280.

El trekking incorpora así una alternativa diferente dentro de la programación del fin de semana largo, destinada a recorrer parte del entorno natural de La Quebrada.