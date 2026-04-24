Operativo integral en el sur de la Capital: salud, vacunación y servicios comunitarios

El próximo 26 de abril, a partir de las 14 horas, se desarrollará un operativo integral en las instalaciones del Velódromo Sur, ubicado en la intersección de avenida Misiones y avenida Bicentenario. La iniciativa, impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Salud de la provincia, la Vicegobernación, el Ministerio de Gobierno y la Municipalidad de la Capital, se enmarca en los programas "Bienestar Activo" y "Lleguemos al Barrio".

El objetivo central de la jornada es acercar a la comunidad una amplia gama de servicios esenciales, combinando atención sanitaria, acciones de prevención, asistencia social y propuestas recreativas en un mismo espacio. La elección del Velódromo Sur como punto de encuentro responde a la necesidad de generar accesibilidad territorial en un sector de la ciudad donde confluyen numerosos vecinos.

Atención médica integral y servicios sanitarios

Uno de los ejes principales del operativo será la atención de la salud, con la presencia de profesionales de distintas especialidades. Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a consultas médicas y controles en diversas áreas, fortaleciendo el enfoque preventivo y de atención primaria.

Entre los servicios de salud disponibles se destacan:

Clínica médica

Cardiología

Obstetricia

Odontología

Enfermería

A este esquema se suma la participación de un equipo de veterinaria, que brindará vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas, incorporando así una dimensión de cuidado animal dentro del operativo.

Vacunación

En esta oportunidad, la jornada también estará atravesada por la Semana de la Vacunación de las Américas, una campaña que promueve la inmunización como herramienta clave de prevención. Bajo el lema "Acércate, vacúnate; tu decisión marca la diferencia", se habilitará la aplicación de dosis correspondientes a todas las vacunas del calendario.

Para acceder a este servicio, se solicita a los asistentes concurrir con su Libreta Sanitaria, lo que permitirá registrar y actualizar los esquemas de vacunación. Esta instancia refuerza la importancia de la inmunización en el cuidado de la salud individual y colectiva.

Trámites, asistencia y servicios complementarios

Además de la atención médica, el operativo incluirá servicios orientados a facilitar gestiones y brindar asistencia directa a los vecinos. En este sentido, se contará con la presencia de un móvil de documentación rápida, que permitirá realizar trámites en el lugar, agilizando procesos que habitualmente requieren traslados y tiempos de espera.

Asimismo, se dispondrá de un espacio de peluquería solidaria, ampliando la oferta de servicios gratuitos disponibles durante la jornada. Estas propuestas buscan responder a distintas necesidades de la comunidad, integrando aspectos sanitarios y sociales.

Espacios de encuentro

La jornada no se limitará a la prestación de servicios, sino que también incluirá actividades orientadas al encuentro comunitario y la recreación. En el predio se desarrollarán propuestas que combinan entretenimiento y participación, generando un ambiente de integración para los asistentes.

Entre las actividades previstas se destacan:

Presencia de emprendedores

Masterclass

Música en vivo

Bingo

Actividades recreativas diversas

Estas iniciativas complementan el operativo, transformándolo en un espacio que articula salud, servicios y participación comunitaria.

Un enfoque territorial e integral

El desarrollo conjunto de "Bienestar Activo" y "Lleguemos al Barrio" refleja un enfoque de intervención territorial que busca acercar el Estado a los vecinos. La articulación entre distintos organismos permite desplegar una oferta amplia en un único espacio, optimizando recursos y facilitando el acceso.

La combinación de atención médica, vacunación, servicios administrativos y propuestas recreativas configura un modelo de operativo integral, orientado a cubrir múltiples dimensiones de la vida comunitaria.