Operativo: El sistema de seguridad de la provincia asistió a familias y liberó rutas tras el temporal

Las intensas lluvias que azotaron el territorio provincial este fin de semana pusieron a prueba el sistema de emergencia de Catamarca. Bajo un esquema de trabajo articulado, distintas áreas de seguridad desplegaron operativos de monitoreo y asistencia directa en Capital y el interior, logrando contener los efectos de las crecidas sin que se registraran consecuencias graves para la vida de las personas.

El despliegue involucró a Protección Civil Provincial, Policía, Bomberos, Seguridad Vial, Vialidad Provincial, junto a los equipos de Salud, Desarrollo Social y los municipios locales.

Belén: El foco de las crecidas

El departamento Belén fue uno de los puntos más castigados por el acumulado de agua. Allí, el personal de emergencia debió intervenir ante:

Derrumbes en rutas: Desprendimientos de material sobre trazas nacionales y provinciales.

Control de ríos: Se impidió el cruce en badenes con alto caudal para evitar tragedias.

Asistencia urbana: En los barrios de la ciudad de Belén, maquinaria municipal y bomberos trabajaron para mitigar el avance del agua en viviendas.

Heroísmo en Capayán: 12 kilómetros a pie para asistir

Uno de los hitos de la jornada ocurrió en el paraje El Bombillo. Debido a la imposibilidad de ingresar con vehículos por el estado de los caminos, un equipo interinstitucional (Salud, Protección Civil y Desarrollo Social) caminó 6 kilómetros de ida y 6 de vuelta para llevar asistencia médica y social a las familias que habían quedado aisladas por el temporal.

Situación en el Interior y Capital

El monitoreo fue permanente en toda la provincia:

Ambato y el Este: Se realizaron evacuaciones preventivas y desagote de viviendas anegadas en La Paz y Ancasti.

Oeste y Puna: En Tinogasta, Santa María y Aconquija se registraron rescates de personas y vehículos que habían quedado atrapados por las correntadas.

Valle Central: En la Capital, los Bomberos de la Policía intervinieron en situaciones de riesgo eléctrico, derrumbes de mampostería y asistencia a familias cuyas casas resultaron inundadas.

"La rápida respuesta y el trabajo en conjunto permitieron que hoy no estemos lamentando víctimas", destacaron desde las áreas de seguridad.

Recomendaciones vigentes

Dado que el pronóstico de inestabilidad continúa, las autoridades recordaron a la comunidad:

Evitar circular por zonas de ríos crecidos y respetar la señalización de Vialidad.

No intentar cruzar badenes si el caudal de agua es visiblemente alto.

Mantenerse informado únicamente por canales oficiales y reportar emergencias al 911.