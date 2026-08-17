San Martín elegirá al representante catamarqueño para la competencia nacional de disco de arado

Lo que comenzó como una propuesta gastronómica a la vera de la Ruta Nacional 60 fue creciendo hasta convertirse en una experiencia que reúne sabores, producción, trabajo e identidad. La Ruta del Cabrito, con epicentro en la localidad de San Martín, departamento Capayán, recibió recientemente un importante reconocimiento de la Cámara de Senadores de Catamarca, que la declaró de interés turístico, cultural, gastronómico y productivo.

La declaración surgió a partir de un proyecto presentado por el senador Gonzalo Ormachea y representa un reconocimiento a una iniciativa que busca transformar la gastronomía tradicional en una puerta de entrada para conocer San Martín. Al mismo tiempo, procura fortalecer el trabajo de productores caprinos, artesanos, comerciantes, alojamientos y prestadores de servicios de la zona.

Detrás de este proyecto aparece Checho Farfán, impulsor de Don Checho Restaurante de Campo y activo generador de iniciativas destinadas a la comunidad.

El establecimiento está ubicado en el kilómetro 1052 de la Ruta Nacional 60 y, con el paso de los años, se convirtió en una parada habitual para camioneros, viajeros, peregrinos, turistas y familias. En ese espacio, el cabrito dejó de ser solamente la especialidad de la casa para convertirse en el protagonista de una propuesta que recupera recetas, técnicas y sabores profundamente vinculados con la identidad de la región.

De San Martín a una competencia nacional

El reconocimiento legislativo llega en un momento especialmente significativo para la localidad. Los próximos 5 y 6 de septiembre, Don Checho será escenario de una competencia clasificatoria destinada a elegir al representante de Catamarca para la Fiesta Nacional de la Comida al Disco de Arado.

El certamen final se realizará en mayo de 2027 en Villa Yacanto, Córdoba, y San Martín tendrá la posibilidad de convertirse en una de las subsedes de clasificación de una competencia que finalmente reunirá a alrededor de 30 participantes de diferentes puntos del país.

En la instancia catamarqueña competirán ocho postulantes de distintas zonas, según explicó Oscar González, organizador de la Fiesta Nacional de la Comida al Disco de Arado.

La convocatoria, además, no estará limitada a quienes tengan formación profesional en gastronomía. La propuesta apunta a incluir a todos aquellos que tengan interés y entusiasmo por la cocina al disco. "Se convoca a todo aquel que sea entusiasta del disco, sea o no profesional de la gastronomía, para que se anime a participar y elaborar cabrito, porque representa la identidad culinaria de la región. De lo que se trata también es de transmitir cultura", destacó González.

La definición del representante provincial estará en manos de un jurado. Cada competidor tendrá que preparar el cabrito utilizando su propia receta y creatividad, con el objetivo de convencer a los evaluadores y obtener el lugar que le permitirá representar a Catamarca en la instancia nacional.

Cocina y representación local

El ganador de la clasificatoria tendrá la posibilidad de viajar a Villa Yacanto, con la estadía cubierta, para participar de un encuentro gastronómico y artístico de alcance nacional.

La convocatoria en Córdoba espera recibir alrededor de 400 personas por jornada, lo que proyecta para el representante catamarqueño una oportunidad de participar de un escenario en el que estarán presentes exponentes de distintos puntos del país. El desafío que tendrá lugar en San Martín durante septiembre, por lo tanto, no se limitará a una competencia gastronómica. También pondrá en juego la posibilidad de representar una identidad culinaria asociada a la producción caprina y a las recetas tradicionales de la región.

La propuesta busca que el cabrito sea elaborado desde la creatividad de cada participante, pero manteniendo el vínculo con una preparación que forma parte de la identidad culinaria de Catamarca.

Una historia que comenzó en 2018

La declaración de la Cámara de Senadores fue aprobada durante la sesión N.º 13 y reconoce un trabajo que Don Checho desarrolla desde octubre de 2018.

Desde entonces, el establecimiento fue consolidándose como una parada reconocida sobre la Ruta Nacional 60. Su ubicación constituye uno de los factores que favorecieron ese crecimiento. San Martín se encuentra aproximadamente a 90 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca y a 115 kilómetros de la ciudad de La Rioja, además de estar ubicado sobre uno de los corredores que conducen hacia destinos como Tinogasta, Fiambalá, Belén, Andalgalá, la Cordillera y la región de los Seismiles.

Muchos viajeros llegaron inicialmente a la localidad simplemente porque formaba parte de su recorrido. Con el paso del tiempo, sin embargo, comenzó a darse otro fenómeno: personas que eligen hacer kilómetros especialmente para sentarse a la mesa y descubrir sus sabores.

La propuesta gastronómica está basada en recetas locales y métodos tradicionales de cocción. Entre sus preparaciones se encuentran:

Cabrito al horno de barro con papas.

Cabrito a la estaca.

Chanfaina.

Empanadas.

Arrollado de cabrito.

El horno de barro y el fogón forman parte de las técnicas utilizadas y contribuyen a una propuesta que busca recuperar formas tradicionales de preparar los alimentos. En ese punto se encuentra uno de los principales valores de la Ruta del Cabrito: convertir un plato tradicional en una experiencia turística y, simultáneamente, utilizar la gastronomía como una herramienta para preservar y transmitir identidad.

Gastronomía que genera trabajo en la región

El proyecto tiene además un fuerte componente productivo y social. Actualmente genera trabajo directo para alrededor de diez familias y beneficia indirectamente a otras diez mediante la adquisición de diferentes productos e insumos.

La actividad genera demanda de:

Cabritos.

Leña.

Verduras.

Carnes.

Bebidas.

Productos de limpieza.

Otros insumos.

Una parte importante de los cabritos utilizados en la propuesta gastronómica proviene de productores de San Martín y localidades cercanas. Esto permite fortalecer la producción caprina y favorecer que una parte del movimiento económico generado por la actividad permanezca en la región.

La intención es que la Ruta del Cabrito continúe creciendo como circuito turístico y que, de manera progresiva, pueda integrar a productores, artesanos, hospedajes, comercios y otros prestadores de servicios.

El objetivo plantea así una visión que excede la actividad de un restaurante individual. La gastronomía aparece como punto de partida para generar vínculos entre diferentes actores de la economía local y para ampliar las posibilidades de desarrollo de la zona.

Septiembre, una nueva oportunidad

La clasificatoria de los próximos 5 y 6 de septiembre abre ahora una nueva etapa para la localidad. Durante dos jornadas, San Martín será escenario de una competencia que definirá quién tendrá la responsabilidad de representar a Catamarca en la Fiesta Nacional de la Comida al Disco de Arado.

El evento también constituye una oportunidad para que la localidad se convierta en epicentro de un movimiento gastronómico y turístico, con posibilidades de generar un impacto positivo en comercios, productores y prestadores de servicios de la zona. La competencia tendrá ocho postulantes de diferentes lugares y una característica central: no será necesario ser profesional para participar. El requisito será el entusiasmo por el disco y la capacidad para elaborar una propuesta propia alrededor del cabrito, un producto que representa la identidad culinaria de la región.

El ganador tendrá luego la posibilidad de viajar a Villa Yacanto y participar de la instancia nacional en mayo de 2027, en un encuentro gastronómico y artístico que espera recibir alrededor de 400 personas por jornada.