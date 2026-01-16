"Oro verde" para la piel: la gelatina natural que ayuda a estimular el colágeno

Mantener una piel joven y saludable es una de las principales preocupaciones estéticas con el paso del tiempo. El colágeno, una proteína fundamental para la elasticidad, firmeza y tonicidad de la piel, disminuye de forma progresiva a partir de los 30 años, lo que favorece la aparición de arrugas y flacidez.

Si bien no existe una fórmula mágica, una alimentación equilibrada puede colaborar con su producción natural. En ese marco, una receta sencilla y cada vez más popular es la gelatina verde, una preparación que combina vegetales, antioxidantes y grenetina, fuente directa de colágeno.

Una receta simple y nutritiva

Esta gelatina se elabora con ingredientes ricos en vitaminas y compuestos antioxidantes que contribuyen a la regeneración celular y al cuidado integral del organismo. Además, es fácil de preparar y puede incorporarse sin dificultad a la rutina diaria.

Para quienes buscan practicidad, también puede conservarse y transportarse en recipientes térmicos adecuados, ideales para llevar al trabajo, la facultad o en viajes, manteniendo su frescura y consistencia.

Ingredientes

1 corazón de alcachofa o zucchini

1 taza de espinacas frescas

Jugo de 1 limón

1 cucharada de miel (opcional)

1 sobre de grenetina sin sabor (7 gramos)

1 taza de agua fría

1 taza de agua caliente

Paso a paso

Licuar el corazón de alcachofa o zucchini, las espinacas, el jugo de limón, la miel y el agua fría hasta obtener una mezcla homogénea.

Hidratar la grenetina en un poco de agua fría.

Disolverla luego en el agua caliente.

Incorporar la grenetina disuelta a la mezcla licuada y revolver bien.

Verter en moldes y llevar a la heladera durante al menos tres horas.

Un hábito saludable

Consumida de manera regular y acompañada de una dieta equilibrada, esta gelatina puede contribuir a mejorar el aspecto de la piel y acompañar el cuidado de articulaciones y tejidos. Más allá de lo estético, sumar este tipo de preparaciones naturales es una forma simple de fortalecer hábitos saludables y cuidar el cuerpo desde adentro.