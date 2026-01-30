OSEP prorroga la implementación obligatoria de la receta digital hasta el 1 de marzo

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) resolvió prorrogar la implementación obligatoria del uso exclusivo de la receta digital para la prescripción y adquisición de medicamentos. La decisión, que extiende el plazo hasta el 1 de marzo, responde a un pedido formal del Círculo Médico y permitirá que, durante este período, continúen conviviendo las recetas en formato papel y digital.

Según se informó oficialmente, la medida tiene como objetivo optimizar los tiempos de adaptación y garantizar una transición ordenada hacia la prescripción electrónica definitiva. En ese sentido, desde OSEP remarcaron que la prórroga busca atender las necesidades planteadas por los profesionales de la salud, quienes solicitaron más margen para completar las instancias de adecuación técnica y operativa que requiere el nuevo sistema.

La implementación de la receta digital forma parte de un proceso de modernización más amplio impulsado por la obra social, orientado a fortalecer los mecanismos de control, trazabilidad y seguridad en la prescripción y entrega de medicamentos. No obstante, desde la institución reconocieron que el cambio implica desafíos tanto para los prestadores como para los afiliados, especialmente en lo que respecta al uso de herramientas digitales y la adaptación a nuevas modalidades de trabajo.

En este marco, OSEP continúa desarrollando un trabajo conjunto con sus prestadores, con el objetivo de asegurar que todos los profesionales cuenten con el acompañamiento necesario para adoptar la receta digital de manera efectiva. Esto incluye instancias de capacitación, ajustes en los sistemas informáticos y un seguimiento permanente de la implementación en los distintos puntos de atención.

Desde la obra social aclararon que, por el momento, no está prevista una nueva prórroga más allá del 1 de marzo. La intención institucional es avanzar hacia la aplicación definitiva de la receta digital como única modalidad válida para la prescripción de medicamentos, una vez cumplido este período de convivencia entre ambos formatos. De concretarse este cronograma, se habrá completado un lapso de seis meses de coexistencia entre la receta física y la electrónica.

OSEP destacó que la prescripción digital ofrece múltiples beneficios tanto para el sistema de salud como para los afiliados. Entre ellos, se encuentran la reducción de trámites presenciales, la disminución de errores en la emisión de recetas, el fortalecimiento de los controles para evitar irregularidades y una mayor transparencia en todo el circuito de prescripción y dispensación de medicamentos.

Además, la receta digital permite una mejor trazabilidad de las prestaciones, facilitando el seguimiento de los tratamientos y optimizando los procesos administrativos. Para los afiliados, esto se traduce en una experiencia más ágil y segura, con menor dependencia del papel y mayor acceso a la información de sus consumos y prestaciones.

La implementación de esta herramienta se suma a otras mejoras tecnológicas que OSEP viene impulsando en los últimos meses. Entre ellas, se destaca la actualización de la aplicación OSEP Móvil Catamarca, que permite a los afiliados visualizar su historial de prestaciones y la compra de medicamentos de manera simple y accesible.

Asimismo, la obra social incorporó el uso de credenciales y tokens que funcionan sin conexión a internet, facilitando la atención en zonas con conectividad limitada. También avanzó en la integración de Mercado Pago como medio de pago para órdenes y autorizaciones, y en la puesta en funcionamiento del Portal de Trámites, una plataforma que habilita la autogestión online de derivaciones y otros procedimientos.

Con estas iniciativas, OSEP busca consolidar un modelo de atención más moderno, eficiente y centrado en el afiliado, al tiempo que acompaña a los profesionales de la salud en el proceso de transformación digital del sistema sanitario provincial.