Avanzan las obras de pavimentación en la Avenida Belgrano: los cortes de este viernes

Las obras de mejora de la circulación en la Avenida Belgrano continúan avanzando y este viernes 30 de enero se desarrollan nuevas tareas de pavimentación y fresado que implican cortes temporales de tránsito en un sector estratégico de la ciudad. Según se informó oficialmente, los trabajos se llevan adelante en la intersección de Avenida Virgen del Valle con la rotonda de Mariano Moreno, donde la circulación vehicular se encuentra interrumpida entre las 8:30 y las 14:00 horas.

Desde el área encargada de la obra indicaron que estas intervenciones forman parte de un plan integral de infraestructura vial, orientado a optimizar la transitabilidad, mejorar la seguridad de conductores y peatones y prolongar la vida útil de las calzadas en arterias de alto flujo vehicular.

En ese marco, se confirmó que ya finalizaron los trabajos de fresado y asfaltado en el tramo comprendido entre calle Tucumán y la Avenida Virgen del Valle, el cual quedó habilitado y en óptimas condiciones de circulación. Este sector presentaba un importante desgaste producto del tránsito constante y del paso del tiempo, por lo que la intervención permitió renovar por completo la superficie de rodamiento.

Las tareas que se ejecutan actualmente incluyen el retiro de la capa asfáltica deteriorada, el reacondicionamiento de la base y la posterior colocación de una nueva carpeta de pavimento, lo que permitirá mejorar notablemente la adherencia, el escurrimiento del agua en días de lluvia y la comodidad al circular.

Desde el Municipio señalaron que, si bien las obras pueden generar demoras momentáneas, los trabajos se planificaron en franjas horarias acotadas con el objetivo de minimizar el impacto en la rutina diaria de vecinos, comerciantes y automovilistas que transitan habitualmente por la zona. En ese sentido, se solicitó a la comunidad respetar la señalización vial y seguir las indicaciones del personal dispuesto en el lugar.

Asimismo, se recomendó a los conductores utilizar vías alternativas durante el horario del corte, especialmente en horas de mayor circulación, para evitar congestionamientos y facilitar el normal desarrollo de las tareas.

Las mejoras en la Avenida Belgrano se inscriben dentro de una estrategia más amplia de desarrollo y mantenimiento de la red vial urbana, que contempla intervenciones progresivas en distintas arterias principales y secundarias de la ciudad. El objetivo central es garantizar calles más seguras, ordenadas y eficientes, en un contexto de crecimiento del parque automotor y mayor demanda de infraestructura.