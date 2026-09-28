Otra vez cierra el acceso al Balcón del Pissis por pronóstico de intensas nevadas

La Municipalidad de Fiambalá volvió a disponer el cierre preventivo del acceso al Balcón del Pissis y las lagunas altoandinas, debido al pronóstico de intensas nevadas en la zona de alta montaña. La restricción comenzó a regir este lunes 28 de septiembre y se extenderá durante el martes 29, mientras se mantengan las condiciones previstas.

La medida fue establecida en el puesto de control KM 0, desde donde se restringe el ingreso hacia el sector comprendido por este atractivo turístico y las lagunas altoandinas. El objetivo señalado por el municipio es prevenir situaciones de riesgo ante las condiciones meteorológicas previstas para estas jornadas.

El cierre alcanza a quienes habitualmente transitan por este sector de la cordillera, por lo que la Municipalidad de Fiambalá solicitó especialmente respetar la disposición y evitar circular por el lugar durante los días establecidos.

Pedido a residentes, turistas y prestadores

A través de un comunicado, el municipio informó que la restricción comprende a residentes, turistas y prestadores de servicios. A todos ellos se les solicitó no ingresar ni circular por el sector durante este lunes 28 y martes 29 de septiembre.

El pedido responde a la necesidad de evitar desplazamientos hacia una zona de alta montaña durante un período en el que están previstas intensas nevadas. De acuerdo con la información municipal, las condiciones propias del sector pueden generar dificultades para la circulación y comprometer la seguridad de quienes intenten transitar por el lugar.

Por este motivo, la indicación oficial es no ingresar al área restringida mientras permanezca vigente el cierre preventivo.

La reapertura será informada oficialmente

La reapertura del acceso al Balcón del Pissis no tiene una fecha determinada en la información comunicada por el municipio. La Municipalidad de Fiambalá indicó que será comunicada por las autoridades cuando corresponda.

Por este motivo, quienes tengan previsto visitar este atractivo turístico deberán mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales antes de organizar el recorrido. La recomendación alcanza especialmente a turistas y prestadores de servicios que pudieran tener actividades programadas en el sector durante estos días.

La indicación busca evitar que se emprendan viajes hacia la zona sin contar previamente con la confirmación de que el acceso volvió a encontrarse habilitado.