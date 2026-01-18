Otra vez pasados por agua: así va a estar este domingo en Catamarca

El SMN anuncia que desde la madrugada y durante la mañana, se registrarán tormentas fuertes con una probabilidad de precipitaciones. En estas primeras horas del día, las temperaturas se mantendrán templadas, con valores que rondarán entre los 22 y los 25 grados. El viento soplará desde el Noreste temprano y rotará al Sudeste durante la mañana, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, las condiciones meteorológicas tenderán a intensificarse. Se prevén nuevamente tormentas fuertes, lo que incrementa el riesgo de lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica y posibles anegamientos temporarios. La temperatura máxima alcanzará los 28 grados, mientras que el viento del sudeste aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Por la noche, el mal tiempo continuará sobre la provincia. Persistirán las tormentas fuertes, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá entre el 70 y el 100 por ciento. La temperatura descenderá hasta los 22 grados, y el viento rotará al Sur, manteniendo velocidades de 23 a 31 km/h. Además, se prevén ráfagas intensas, que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora, especialmente asociadas a los núcleos de tormenta.

Ante este escenario, se recomienda a la población extremar precauciones, evitar actividades al aire libre durante los períodos de tormenta, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.