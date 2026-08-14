Otro día casi sin viento: así va a estar Catamarca este viernes

El tiempo en Catamarca para este viernes, en la puerta del finde largo, se presentará con cielo entre parcial a mayormente nublado durante toda la jornada. De acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional, esta condición se mantendrá sin que se anticipen cambios significativos en el estado del cielo, es decir, sin presencia de precipitaciones.

Las temperaturas tendrán una variación a lo largo del día, con registros que se ubicarán entre los 9 y los 17 grados, en la puerta de un leve repunte anunciado para el fin de semana. La mañana concentrará el registro más bajo previsto, mientras que durante la tarde se alcanzará la temperatura máxima. Ya durante la noche descenderá hasta los 12 grados.

En cuanto a las precipitaciones, seguirán ausentes.

Viento sin ráfagas

El comportamiento del viento también presentará diferencias según el momento del día. Durante buena parte del viernes tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h, aunque hacia la noche disminuirá de manera marcada hasta ubicarse entre 0 y 2 km/h.

Durante las primeras horas del día, las condiciones se mantendrán similares, con cielo parcialmente nublado. Con la temperatura mínima de 9 grados prevista para la jornada, el viento se presentará desde el Norte (N) con una velocidad de entre 13 y 22 km/h y se mantendrá así durante la tarde.

Ya durante la noche se presentará la principal modificación porque se espera una disminución considerable, con valores de entre 0 y 2 km/h. Además, la dirección predominante cambiará hacia el Sudoeste (SO). Y lo más significativo es que no se prevén ráfagas durante todo el día.

Así, el pronóstico para Catamarca anticipa un viernes con cielo parcialmente nublado, temperaturas entre frías y agradable. La jornada comenzará con registros frescos, alcanzará su máxima temperatura durante la tarde y terminará con un marcado descenso en la intensidad del viento, que pasará a velocidades de entre 0 y 2 km/h durante la noche.