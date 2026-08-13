Una paciente en estado grave fue trasladada desde Belén a la Capital

El Ministerio de Salud de la provincia informó que durante la mañana de este jueves se concretó el traslado sanitario de una paciente de 30 años desde Belén hacia la ciudad Capital, debido a un cuadro de salud que requería atención de mayor complejidad.

La derivación se realizó en un contexto que demandó una planificación y coordinación especial. La paciente se encontraba con asistencia respiratoria mecánica (ARM), una condición que hizo necesario extremar las condiciones de seguridad durante todo el procedimiento y garantizar la continuidad de los cuidados requeridos a lo largo del traslado.

El operativo tuvo como objetivo permitir que la paciente pudiera acceder a una atención acorde con la complejidad de su cuadro de salud, articulando los recursos disponibles para concretar la derivación desde Belén hacia la Capital.

Coordinación entre distintos equipos

La realización del traslado fue posible a partir del trabajo articulado entre el equipo del Hospital Zonal de Belén, SAME y Aeronáutica. La intervención conjunta de estos equipos permitió garantizar las condiciones necesarias para el operativo y sostener la atención de la paciente durante el desplazamiento.

La coordinación entre las distintas áreas resultó central para llevar adelante un traslado que presentaba requerimientos específicos debido a la asistencia respiratoria mecánica. En ese marco, cada uno de los equipos involucrados participó de las acciones necesarias para asegurar el procedimiento y posibilitar que la paciente llegara a la Capital para continuar con su atención.

Entre los aspectos destacados del operativo se encuentran:

Paciente trasladada: mujer de 30 años.

mujer de 30 años. Lugar de origen: Belén.

Belén. Destino: ciudad Capital.

ciudad Capital. Condición durante el traslado: asistencia respiratoria mecánica (ARM).

asistencia respiratoria mecánica (ARM). Motivo de la derivación: necesidad de atención de mayor complejidad.

necesidad de atención de mayor complejidad. Equipos intervinientes: Hospital Zonal de Belén, SAME y Aeronáutica.

Hospital Zonal de Belén, SAME y Aeronáutica. Destino asistencial en la Capital: Maternidad Provincial 25 de Mayo.

Recepción en la Maternidad Provincial 25 de Mayo

Una vez concretado el traslado y al arribar a la Capital, la paciente fue recibida por el equipo de la Maternidad Provincial 25 de Mayo. Allí permanece internada, bajo atención y seguimiento permanente.

La llegada a la institución permitió dar continuidad al abordaje sanitario que había comenzado en Belén y que requirió la articulación de diferentes equipos para concretar la derivación. De esta manera, el traslado no constituyó un punto final del operativo, sino una instancia dentro del proceso de atención de una paciente cuyo cuadro requiere cuidados de mayor complejidad.

En la Maternidad Provincial 25 de Mayo, el equipo sanitario continúa con la atención y el seguimiento de la paciente, en función de su situación actual.

Estado grave, pero estable

Según informó el Ministerio de Salud, la paciente se encuentra actualmente en estado grave, pero estable.

La situación permanece bajo seguimiento permanente por parte de los equipos de salud, que continúan acompañando su evolución. El estado informado refleja la gravedad del cuadro por el cual fue necesaria la derivación, al mismo tiempo que señala una condición de estabilidad al momento del reporte.

La asistencia respiratoria mecánica y la necesidad de atención de mayor complejidad fueron factores determinantes para la realización del traslado sanitario desde Belén hacia la Capital, donde la paciente permanece internada.

Seguimiento y continuidad de la atención

Desde el Ministerio de Salud se continúa acompañando la evolución de la paciente y articulando las acciones necesarias para garantizar su atención.

El operativo desarrollado durante la mañana de este jueves involucró, de este modo, distintas instancias: la atención inicial en Belén, la coordinación del traslado bajo condiciones especiales, la participación del Hospital Zonal de Belén, SAME y Aeronáutica, y finalmente la recepción en la Maternidad Provincial 25 de Mayo.

La continuidad del seguimiento constituye ahora la instancia central del proceso asistencial. Mientras la paciente permanece internada en la Capital, el sistema sanitario mantiene las acciones necesarias para acompañar su evolución y garantizar la atención correspondiente a la complejidad de su cuadro.