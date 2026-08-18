Otro rescate en Antofagasta de la Sierra: un hombre estaba atrapado en la nieve

Efectivos de la Comisaría de Antofagasta de la Sierra, junto con trabajadores de una empresa minera, se constituyeron en el paraje La Punilla, ubicado en ese departamento, para intervenir ante una situación de emergencia provocada por la acumulación de nieve.

En el lugar, los efectivos policiales y los trabajadores brindaron auxilio y lograron rescatar a un hombre de 57 años de edad, quien habría quedado atascado en la nieve mientras se desplazaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux. El operativo permitió asistir a la persona y ponerla a resguardo frente a las condiciones que presentaba el sector. La acumulación de nieve había generado dificultades para la circulación, dejando al vehículo imposibilitado de continuar su recorrido.

De acuerdo con la información proporcionada, afortunadamente, el hombre se encontraba en buen estado de salud al momento de ser auxiliado por los efectivos y los trabajadores que participaron del procedimiento.

Por esta razón, no requirió asistencia médica, por lo que la intervención se concentró en el auxilio y rescate de la persona que había quedado atrapada en medio de la nieve.

El episodio puso nuevamente en evidencia las dificultades que pueden presentarse para quienes circulan por sectores afectados por las condiciones climáticas, particularmente ante la acumulación de nieve que interrumpe o dificulta el tránsito.

Interrupción de la circulación

A raíz de las condiciones registradas en la zona, se hizo saber a la comunidad en general que la circulación por el sector se encuentra interrumpida debido a la acumulación de nieve. La advertencia apunta a evitar el tránsito por lugares donde las condiciones del camino no permiten una circulación normal y donde la presencia de nieve puede generar situaciones como la registrada en el paraje La Punilla.

En este contexto, las autoridades también informaron que el estado de la Ruta Provincial Nº 43 es especialmente complejo. Según se comunicó, el tránsito por esa vía se presenta intransitable debido a las inclemencias climáticas.

La situación representa una dificultad adicional para quienes necesiten desplazarse por el departamento, por lo que se remarcó desde los organismos policiales el carácter interrumpido de la circulación en la zona afectada.