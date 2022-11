Pagaron a los choferes: mañana el transporte público será normal

La medida de fuerza había sido anunciada el lunes y de esta manera se ponía en alerta no solo a las empresas sino a los usuarios, que siempre son la variable de ajuste en el conflicto del transporte público. Durante las últimas 48 hs horas, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional La Rioja – Catamarca, logró que las patronales abonaran los sueldos del mes de octubre y la suma no remunerativa de $15 mil, cuyos plazos de pago estaban vencidos.

Solucionado esto, la medida de fuerza quedó sin efecto, según confirmaron desde UTA a La Unión y de esta manera el transporte público este jueves será completamente normal.

El pago de lo que estaba pendiente, se fue cancelando entre el martes y hoy, gracias a subsidios que nuevamente le fueron girados desde la Provincia, lo que generó que las firmas comenzarán a transferir a los trabajadores. La última patronal en cancelar fue 25 de Agosto y tras eso, oficialmente el paro fue suspendido por el gremio. Se esperó hasta último momento para dar la novedad, dado que de lo contrario la acción se iba a mantener con los trabajadores que permanecieran afectados.

Sobre esta realidad, comentó Juan Vergara, secretario general de UTA, seccional Catamarcal- La Rioja, que la mecánica de las patronales nuevamente es la que lleva a tener en vilo tanto a sus empleados como a los usuarios. Consideró, en diálogo con Radio Soft, que “se han acostumbrado que si no les ingresa un subsidio, no pagan. Esa es una pelea que venimos teniendo hace tiempo, porque para nosotros, las patronales tienen que prever esta situación, porque el dinero a ellos les ingresa. Ellos tienen que contar con un fondo para que no todos los meses nosotros debamos estar con amenazas de medidas de fuerza, porque esto genera un problema para con los trabajadores y ni hablar del usuario”.

Lo que se viene

El alerta ahora se pone en lo que va a suceder con el pago del aguinaldo, por cuanto ese salario va a tener el impacto de los últimos aumentos conquistados y como refirió el gremialista, “siempre es una fecha complicada”. Allí se planteará nuevamente el dilema de si solicitar más subsidios o si efectivamente se concretará el largamente hablado aumento de boleto. Sobre este punto, Vergara indicó que a su entender esto es algo que está definido pero que por temor al impacto en el bolsillo del usuario, aún no se materializa.