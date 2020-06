Palladino: El dengue está en curva descendente

Desde hace quince días, la provincia no registra casos de dengue. A la fecha, hay registrado un total de 363 y los dos últimos informados por el COE son del 30 de mayo, correspondiendo estos a la Capital. Sobre esto, la ministra de Salud, Claudia Palladino, indicó que es un proceso normal que se relaciona con lo estacional. No obstante, comentó: “Hay que ser cautos. Ya veníamos con una curva descendente con estos casos de dengue”. Mencionó que se sigue trabajando en la prevención y “en vigilancia” y solicitó a la población continuar con las medidas y cuidados, para evitar que la larva del mosquito quede hibernando. Para estos, recalcó que es importante no dejar recipientes que puedan tener agua.

Coronavirus

Respecto del cero en casos de Covid-19, confirmó que, hasta ayer, no hay casos confirmados e indicó que, aunque para las otras provincias esto puede sonar a “raro”, “nosotros afirmamos que no tenemos casos y cruzamos datos sobre ocupación de cama, para certificar”.

Sobre el rol de la Virgen del Valle en esta situación sanitaria, Palladino, primero, dijo que el cero es producto de una serie de acciones que se llevaron a cabo prematuramente, tal como se viene describiendo. En este detalló lo hecho con el barbijo, el cierre de la provincia y el control instalado en el CIIC. No obstante esto, reconoció que “no debemos negarlo, pero creo que Ella es una bendición especial”.