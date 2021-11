Paritaria docente: el faltazo del Gobierno molestó a la Intersindical y se deslizó la chance de un paro

El Gobierno de la provincia y los gremios docentes venían manteniendo una cordial relación a pesar de los últimos conflictos, entre ellos la larga espera por el decreto de las titularizaciones y la polémica por el caso de los audios de la Dra. Analía Leiva de Ominetti. Esa calma vino a ser interrumpida en la jornada de hoy en lo que los gremios docentes llamaron "destrato" por parte de las autoridades del ministerio de Trabajo y Educación.

Las reuniones de paritarias docentes, reiniciadas hace poco más de un mes habían logrado que luego de nueve meses el Ejecutivo provincial les emitiera el decreto de titularizaciones. En tanto el viernes pasado el ministro de Trabajo y Recursos Humanos, Ariel Luna y Andrea Centurión por Educación se habían comprometido a analizar el pedido de renuncia que formularon los gremios docentes y habían fijado para resolver y dar respuesta oficial a este tema en una nueva reunión para ayer miércoles.

La Intersindical se hizo presente a este encuentro pero fue sorprendida por la ausencia de las principales autoridades convocantes, tal como refirieron los sindicalistas en conferencia de prensa en la sede gremial de UDA.

"Nos hicimos presentes a la reunión de cuarto intermedio de la paritaria docente en el Ministerio de Trabajo y nos encontramos con que solamente nos recibe y atiende una secretaria de Recursos Humanos que nos preguntaba el motivo de la reunión y si íbamos a presentar cargos contra la Subsecretaria de Reconocimientos Médicos. Y no sólo eso, sino que nos pide que elevemos una nota con pedido formal sobre el caso de la Dra. Ominetti para que tome la decisión el gobernador de la provincia", comentó Juan Godoy, secretario general de SUTECA. Ante el desconocimiento de esta funcionaria no sólo de la existencia de un acta del encuentro anterior donde constaba el pedido de renuncia de esta funcionaria, a quien además se denunció penalmente por incumplimiento de funcionarios públicos, es que los gremios docentes determinaron levantarse de la reunión por considerar que la misma "no era correcta".

Asimismo Nancy Agüero, secretario general de UDA marcó que la decisión de finalizar la reunión y solicitar el pase a un nuevo cuarto intermedio se basó fundamentalmente porque "las autoridades que forman parte de la Paritaria docente no estaban presente y además como Intersindical consideramos que lo que nos estaban solicitando ya había sido una temática tratada y que ahora llegaba el momento de las definiciones, es decir, que nos dijeran las acciones concretas con las que Reconocimiento Médico va a modificar para poder superar las situaciones de destrato y deshumanización para con los colegas docentes".

La gremialista fue categórica: "nos faltaron el respeto", calificando así lo sucedido en esta frustrada reunión. "Este encuentro fue puesto sólo para dilatar y para no tomar una determinación concreta", sentenció Agüero.

Medidas de fuerza

Luego Mario Sánchez, secretario general de ATECA señaló que a estos temas se le debe sumar la falta de definición de otros puntos importantes, como la definición del listado de docentes para ser titularizados. En vista a todo esto, los gremios docentes dejaron la puerta abierta a una medida de fuerza. "Nos vamos a reunir para definir los pasos a seguir porque seguir conversando sin tener resoluciones, no es lo correcto", refirió el docente y gremialista. Y añadió "nos vamos a organizar para tomar un tipo de resolución al respecto", informaron sobre la posibilidad de un próximo paro.