Paro docente nacional: ATECA confirmó su adhesión y SIDCa no acompañará

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca (ATECA) confirmó su adhesión al paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para este lunes y defendió el derecho constitucional de huelga, en medio de la controversia por las inspecciones que anunció el Gobierno nacional para verificar el funcionamiento de las escuelas.

A través de un comunicado, el sindicato sostuvo que la medida de fuerza se realiza "en defensa de la educación pública y de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la educación", al tiempo que recordó que el derecho de huelga está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por el Convenio Nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

ATECA también señaló que la Justicia Nacional del Trabajo suspendió la aplicación de la denominada "esencialidad" del servicio educativo y del piso mínimo del 75% de prestación dispuesto por el Gobierno nacional, por lo que consideró que "ninguna sanción puede aplicarse por el ejercicio de un derecho constitucional vigente como es el derecho de huelga".

El gremio rechazó la intervención del Gobierno nacional

En su pronunciamiento, el sindicato remarcó que las y los docentes catamarqueños dependen laboralmente del Ministerio de Educación y Trabajo de la Provincia y afirmó que el Ministerio de Capital Humano "no tiene facultades para controlar la asistencia ni disponer descuentos salariales sobre docentes dependientes de la Provincia de Catamarca".

Asimismo, citó una circular interna del Ministerio de Educación provincial que establece que está prohibido el ingreso a las instituciones educativas de personas ajenas al organismo, salvo autorización escrita de la autoridad competente.

ATECA rechazó "cualquier acción que desconozca la autonomía provincial, vulnere los derechos constitucionales de las trabajadoras y los trabajadores de la educación o limite el legítimo ejercicio de la libertad sindical".

SIDCa confirmó que no adherirá al paro nacional

En contraposición a la postura adoptada por ATECA, el Sindicato Docente de Catamarca (SIDCa) confirmó que no adherirá al paro nacional docente convocado por CTERA para este lunes, por lo que sus afiliados desarrollarán las actividades con normalidad.

Desde la conducción del gremio informaron que la decisión fue tomada luego de analizar la situación provincial y priorizar la continuidad del ciclo lectivo, marcando una diferencia con otras organizaciones sindicales que sí resolvieron sumarse a la medida de fuerza.

Con esta determinación, SIDCa se incorpora al grupo de gremios que optaron por no acompañar la protesta nacional, mientras continúa el debate por las políticas educativas, el financiamiento del sistema y los reclamos salariales que impulsaron la convocatoria de CTERA.

De esta manera, el escenario gremial en Catamarca se presenta dividido de cara al inicio de la semana, con sindicatos que ratificaron el paro y otros que garantizarán el normal dictado de clases en los establecimientos educativos.

Los reclamos del paro nacional

La convocatoria impulsada por CTERA tiene como principales ejes la apertura de la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del Fondo Compensador, además del tratamiento de una nueva ley de financiamiento educativo.

Entre los planteos también figuran mayores inversiones en infraestructura escolar, comedores, conectividad, becas y programas socioeducativos, junto con el rechazo a una eventual reforma previsional y al proyecto denominado "Ley de Libertad Educativa".

Inspecciones y disputa judicial

Mientras se desarrolla la medida de fuerza, el Ministerio de Capital Humano confirmó que realizará inspecciones muestrales en establecimientos educativos para verificar el funcionamiento de las escuelas durante la jornada.

Desde la cartera nacional indicaron que el objetivo es controlar el cumplimiento de la normativa que declara a la educación como servicio esencial y establece un piso mínimo de funcionamiento, aunque esa disposición permanece alcanzada por una medida cautelar de la Justicia laboral, situación que generó interpretaciones contrapuestas entre el Gobierno y las organizaciones sindicales.

En ese contexto, el desarrollo de las clases dependerá del nivel de adhesión que tenga el paro en cada establecimiento educativo de Catamarca y del resto del país.