Paro y Marcha de las Antorchas: la sanidad se manifiesta este jueves y apura respuestas oficiales

Las protestas del sector salud no se detienen y van en aumento. Este jueves van a coincidir dos manifestaciones, las que en esencia tienen el mismo objetivo, por cuanto propician mejoras laborales y salariales para los trabajadores sanitarios. Coinciden también que tanto FesProSa como Ate Salud, son las entidades gremiales que aún no fueron recibidas como tales por las autoridades del Ministerio de Salud y aún menos del Ejecutivo provincial

En este marco, la entidad que tiene como referente a Julio Sánchez por Aprosca, vuelve a promover un paro por 48 horas en reclamo de una recomposición salarial de $270 mil como piso salarial más adicionales.

Por su parte, José Traverso de Ate Salud está llamando para mañana a una Marcha de las Antorchas, que como ya se indicó remite a las convocatorias que se realizaron para defender la fuente laboral de los trabajadores y profesionales del Malbrán. Ahora, en esta oportunidad, la convocatoria es para las 20 hs, en la Plaza 25 de Mayo.

Según consideró el gremialista a La Unión, la marcha es una convocatoria para todos y en este sentido abrió el abanico para incluir también a las otras entidades gremiales y así que planteó que “la salud no es solo un problema de los trabajadores y es por eso invitamos a toda la comunidad. Lo que defendemos es un problema de todos y por eso invitamos a venir a los pediatras auto convocados, a los médicos y a los enfermeros. Que venga la gente de Aprosca y los compañeros de ATSA, en definitiva que vengan todos”.

Traverso apuntó que no solo se va a reclamar las mejoras de los salarios, que es lo que más está afectando con la crisis económica sino que también se suma la realidad misma de los centros de salud. “Aquí hay que defender el hospital que es de todos porque todos lo utilizamos, tanto el que tiene como no una obra social”, dijo para luego añadir “el reclamo no pasa solo por lo salarial sino también por lo destruido que están los hospitales públicos y los CAPS”.

Paro provincial

A la hora de comentar la metodología, el gremialista señaló que una vez convocados se va a dar una vuelta alrededor de la Plaza 25 de Mayo, luego va a haber un discurso y tras esto se dejará el micrófono abierto para el que quiera expresarse.

Traverso apuesta a un paro provincial

Allí luego, en modalidad asamblea con los presentes se va a consultar sobre los pasos a seguir pero Traverso adelantó que va a proponer un paro provincial. “Personalmente y como integrante de la comisión directiva de Ate voy a proponer un paro para toda la Administración Pública en apoyo a la salud y solicitando un incremento salarial para todos, en vista del impacto inflacionario”, planteó. Manifestó que es una posibilidad está que se viene manejando a nivel ATE y que si no se concreta sí podría ser, como opción, una gran manifestación para la semana que viene.

Ministerio y Diputados

Consultado por la intervención de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, José “Tato” Traverso se mostró suspicaz por la intermediación que se propuso a los médicos del Hospital “San Juan Bautista”. “Todo se resuelve con diálogo pero un diálogo en serio. No pueden, por ejemplo los integrantes de la Comisión venir a decir que ahora van a interiorizarse de lo que está pasando en salud y en los hospitales. No es serio”.

Luego apuntó a la cartera sanitaria recordando que el petitorio presentado el pasado 4 de Julio aún no obtuvo respuesta alguna. “Ni siquiera un mensaje de WhatsApp”, deslizó.