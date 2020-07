Paro de transporte: amenaza con extenderse y no hay respuesta sobre la fecha de pago

La medida de fuerza establecida por UTA en nuestra provincia sigue extendiéndose porque los trabajadores continúan sin percibir sus haberes de junio. Se esperaba que en el transcurso de la jornada de ayer lunes, se activaran las transferencias de las empresas a los trabajadores, pero no se concretó. Ante esto, el gremio reclamó ayer que las patronales emitieran un acta de compromiso de pago para, de esta manera, asegurar el pago del haber pendiente con una fecha estimada de transferencia a sus empleados. Sobre este particular y en función de ese compromiso, el gremio que nuclea a los choferes de colectivos aseguró que no “tiene problema que se salga a trabajar”. Así lo aseguró Juan Vergara a Radio Valle Viejo, pero desde las patronales no hubo respuesta sobre esta petición. “No nos dan fecha de cobro de lo que está vencido y, por esa razón, seguimos esperando lo que ellos digan. Si está el compromiso, no va a haber ningún problema de levantar la medida”, apuntó el gremialista.

Estaba prevista desde la semana pasada, la transferencia a las empresas de transporte, pero a la fecha, no hay respuesta a los trabajadores. En la jornada de ayer, las patronales debían resolver la situación con el Gobierno, pero al cierre de esta edición, no había ninguna respuesta. “Seguimos esperando lo que ellos digan, si está el compromiso de ellos (los empresarios), no hay ningún problema de levantar la medida”, declaró Vergara.