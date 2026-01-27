Patagonia bajo fuego: el bloque regional exige al Congreso la Ley de Emergencia Ígnea

La Patagonia argentina atraviesa una catástrofe ambiental y productiva de proporciones históricas. En un escenario donde el comportamiento del fuego ha superado cualquier previsión, los gobernadores de las provincias del sur han consolidado un frente unido para elevar un reclamo urgente al Congreso de la Nación: la inmediata inclusión y tratamiento de la Ley de Emergencia Ígnea en las sesiones extraordinarias que se reactivarán el próximo lunes 2 de febrero.

El pedido surge en una semana clave, dado que el temario propuesto originalmente por el Poder Ejecutivo para el reinicio de la actividad parlamentaria priorizaba iniciativas como la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad. No obstante, para los mandatarios patagónicos, la realidad de un territorio que ya ha visto consumir más de 230.000 hectáreas exige una reconfiguración inmediata de las prioridades legislativas nacionales.

Cumbre de mandatarios: un mapa de la devastación

A través de una reunión de trabajo celebrada de forma virtual, los mandatarios analizaron la gravedad de la situación en sus respectivas jurisdicciones. De la cumbre participaron Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Durante el encuentro, se compartieron cifras oficiales que ilustran el impacto ambiental sin precedentes:

La Pampa: registra el escenario más crítico con más de 168.000 hectáreas quemadas.

registra el escenario más crítico con más de quemadas. Chubut: reporta la destrucción de 45.000 hectáreas de bosque y vegetación.

reporta la destrucción de de bosque y vegetación. Río Negro: contabiliza 10.000 hectáreas afectadas por las llamas.

contabiliza afectadas por las llamas. Neuquén: suma un total de 6.000 hectáreas devastadas.

suma un total de devastadas. Santa Cruz: registra 700 hectáreas bajo fuego.

Los gobernadores destacaron la labor coordinada con el Gobierno nacional mediante el Sistema Nacional del Manejo del Fuego y valoraron el contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien anticiparon la decisión de impulsar este reclamo. Según los mandatarios, la sanción de la ley es vital para destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, y asistir de manera directa a las comunidades y ecosistemas dañados.

Mientras la política busca soluciones en el Congreso, en el territorio la situación es desesperante. En Chubut, cientos de brigadistas enfrentan llamas que superan los 50 metros de altura. La lucha terrestre ha sumado refuerzos de diversas provincias y cuadrillas provenientes de Chile, quienes trabajan junto a maquinaria pesada para la apertura de cortafuegos.

El despliegue de medios aéreos, como aviones hidrantes y helicópteros, opera de manera intermitente debido al humo denso que reduce la visibilidad. El lunes 26 representó un punto de inflexión cuando, según la Agencia Federal de Emergencias (AFE), los equipos en tierra debieron replegarse por el agravamiento de las condiciones meteorológicas. La prioridad absoluta ha pasado a ser la protección de las comunidades, viviendas y recursos animales.

El factor climático y los focos activos

La génesis de uno de los incendios más graves, el del Parque Nacional Los Alerces, se remonta a principios de diciembre por una tormenta eléctrica. Aunque inicialmente fue controlado, la sequía y el calor lo reavivaron con ferocidad. Actualmente, los focos más activos amenazan zonas sensibles como el brazo sur del Lago Menéndez, los lagos Verde y Rivadavia, y la villa turística de Cholila, con el riesgo latente de expansión hacia Esquel.

El factor meteorológico continúa siendo el principal enemigo. Con ráfagas de viento de 50 kilómetros por hora y temperaturas de 28 grados (que podrían superar los 30 grados en la semana), el comportamiento de los incendios es extremo. Residentes como Hugo Huenelaf relatan el esfuerzo por trasladar ganado a zonas seguras tras haber perdido ya parte de sus animales. La Patagonia aguarda por lluvias ligeras para el martes, pero la mirada sigue fija en el lunes 2 de febrero, cuando el Congreso deberá decidir si otorga las herramientas legales para enfrentar esta emergencia nacional.