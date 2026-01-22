Catamarca: Detectan explotación laboral en un establecimiento rural de Ancasti

En las últimas horas, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) llevaron adelante una inspección en un establecimiento rural ubicado en el paraje El Corralito, departamento Ancasti, en la provincia de Catamarca.

Durante el procedimiento, se detectó la presencia de un trabajador en situación de informalidad laboral, quien percibía un salario mensual de 300 mil pesos y prestaba servicios de lunes a domingos, sin gozar de francos compensatorios.

Además, se constató que la patronal no le proveía la correspondiente ropa de trabajo. En cuanto a las condiciones habitacionales, el trabajador residía en un lugar precario, con filtraciones y riesgo de colapso estructural, lo que representa un serio peligro para su integridad física.

Las actuaciones se enmarcan en los controles habituales que realizan los organismos para detectar situaciones de vulneración de derechos laborales en el ámbito rural catamarqueño.