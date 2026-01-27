Tragedia en Bariloche: murió una mujer tras deslizarse de una cascada

La ciudad de San Carlos de Bariloche, en el corazón de una vibrante temporada de verano, se ha visto sacudida por un acontecimiento devastador. Lo que comenzó como una excursión recreativa en las profundidades del Parque Nacional Nahuel Huapi derivó en la pérdida de una vida humana, recordándonos la fragilidad de la existencia frente a la majestuosidad y los riesgos del entorno natural. La víctima, una mujer con una destacada trayectoria profesional, halló la muerte en un escenario de belleza imponente pero de acceso sumamente complejo.

El suceso tuvo lugar durante las últimas horas del lunes, específicamente minutos antes de las 19:30 horas. El escenario fue la cascada Frey, un punto geográfico ubicado en el extremo del brazo Tristeza. Según los reportes oficiales de las autoridades del parque, el accidente se produjo cuando la mujer intentó deslizarse por las piedras de la cascada, simulando la acción de un tobogán natural.

Durante el descenso, la mujer sufrió un impacto mortal en la cabeza al golpear contra una zona de rocas, cayendo posteriormente al agua. La víctima fue identificada como Silvana Garibaldi, de aproximadamente 50 años, oriunda de la localidad bonaerense de Pilar. Garibaldi se encontraba en el lugar tras haber arribado en una embarcación particular, acompañada por un grupo de personas que presenciaron la secuencia.

Ante la caída, los acompañantes reaccionaron de inmediato arrojándose al agua para socorrerla. A pesar de lograr sacarla a la superficie con celeridad e iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), los esfuerzos resultaron infructuosos. Al arribar los equipos de emergencia, Garibaldi ya no presentaba signos vitales.

Un Operativo de Rescate en Condiciones Extremas

La denuncia del accidente se recibió a las 19:24, activando un despliegue de emergencia urgente en una de las zonas más remotas del parque nacional. La logística del rescate presentó desafíos significativos debido a que la cascada Frey solo es accesible tras varias horas de navegación, dependiendo estrictamente de condiciones climáticas favorables.

Las tareas de recuperación del cuerpo se extendieron hasta cerca de la 1 de la madrugada del martes. Tras retirar el cuerpo de la zona montañosa, se realizó el traslado vía lacustre hasta Bahía López. Allí, la Policía de la provincia de Río Negro llevó a cabo las pericias correspondientes antes de disponer el traslado a la morgue local, bajo la intervención de la Fiscalía pertinente.

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, a través de un comunicado oficial, lamentó profundamente el fallecimiento de Garibaldi y expresó su acompañamiento a los familiares. Sin embargo, las autoridades fueron enfáticas al recordar que la práctica de deslizarse por las piedras en la cascada Frey constituye una infracción a las normativas del área protegida.

La prohibición de esta actividad responde a los riesgos extremos derivados de la fuerza del agua y la disposición de las formaciones rocosas, factores que ya han provocado incidentes previos en el sector. El acceso a este punto está permitido exclusivamente por vía lacustre, y se insta a los visitantes a respetar las indicaciones de los guardaparques en un entorno que es inherentemente agreste y peligroso.

La noticia del deceso de Silvana Garibaldi ha generado una profunda consternación no solo en su comunidad de residencia, sino también en el ámbito corporativo nacional e internacional. Garibaldi era Licenciada en Administración de Empresas y poseía una carrera consolidada en el sector privado.

Reconocida por su capacidad para liderar equipos y gestionar proyectos de gran envergadura, su partida deja un vacío significativo en el entorno profesional donde era valorada por su vasta experiencia y dedicación.