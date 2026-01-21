Catamarca suma un nuevo taller gratuito de cerámica precolombina en Pueblo Perdido de la Quebrada

En el marco de la Agenda Verano 2026, la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca incorpora una nueva propuesta cultural en el sitio arqueológico Pueblo Perdido de la Quebrada. Se trata de un taller gratuito de cerámica precolombina que invita a conocer y revalorizar las expresiones artísticas de las culturas ancestrales del valle catamarqueño.

La actividad se realizará el próximo viernes 23 y está concebida como una introducción al arte cerámico precolombino, con especial enfoque en las culturas Aguada y Condorhuasi. Ambas se caracterizan por la riqueza de sus técnicas y la variedad de piezas producidas, entre ellas figuras antropomorfas, zoomorfas y diferentes tipos de vasijas, que reflejan su cosmovisión y creatividad.

El taller estará a cargo de Carlos Reynoso, profesor de artes visuales y artesano con 16 años de trayectoria. El especialista cuenta con reconocimiento en ferias provinciales y nacionales, además de menciones y premios obtenidos en distintos concursos. En la última edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho fue distinguido con el primer premio en el rubro cerámica tradicional.

La propuesta se desarrollará en el horario de 10 a 12, será de carácter gratuito y tendrá cupos limitados, por lo que se requiere inscripción previa. Las personas interesadas pueden inscribirse comunicándose al 383 4 682980.

Para conocer el cronograma completo de actividades de la Agenda Verano 2026 en la Capital, se puede consultar el sitio web o las redes sociales oficiales de SFVC Turismo.