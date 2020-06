Películas: Se renueva la cartelera del Autocine para este fin de semana

Se renueva la cartelera del Autocine Catamarca, este fin de semana, con nuevas propuestas para grandes y chicos. El viernes a las 21.30 será el turno del género de terror con la proyección de “El Hombre Invisible” (apta para mayores de 16 años).

Para el sábado 20, a las 21.30 hs, se programó la película británica “Yesterday”, mientras que el domingo, la función estará destinada a los más chicos, con la proyección a las 19 hs de la película “Un amigo abominable”.

El Autocine Catamarca va ya por su tercer fin de semana consecutivo de proyecciones en el Predio Ferial, con gran aceptación del público, a partir de una propuesta de esparcimiento integral y segura, que contempla una previa, una hora antes de cada función, con animación, música y sorteos, además de una interesante oferta gastronómica que se pide por WhatsApp y se consume al interior de los vehículos.

El Autocine cuenta con una pantalla Led de 10 metros de ancho y 5 metros de altura, un estacionamiento dispuesto para 205 vehículos y todo un circuito organizado para el ingreso y egreso de los autos garantizan una salida controlada, con todas las medidas de seguridad en cumplimiento del distanciamiento social obligatorio, sin por ello perder la posibilidad de disfrutar de una propuesta entretenida.

Las entradas tienen un valor de 500 pesos por vehículo (hasta 4 personas) si se adquieren anticipadamente en www.ticketweb.com.ar, con distintos medios de pago. De forma personal, se pueden comprar en las oficinas de la tarjeta Centro Card. En el predio, el costo de las entradas es de 600 pesos.

Quienes compren anticipadamente sus entradas (hasta las 12 horas del día de la función) acceden a un descuento del 20% en la oferta gastronómica de los food trucks.

El Autocine Catamarca es una iniciativa público-privada que lleva adelante el Ministerio de Cultura y Turismo y las empresas Fusion Led y Radio Valle Viejo.



Películas

“El Hombre Invisible” hoy, viernes, a las 21.30, no recomendada a menores de 16 años.

Cecilia (Elisabeth Moss) es una mujer atrapada en una tóxica relación con Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen), un rico y brillante científico, que también resulta ser un sociópata manipulador. Cuando este se quita la vida, deja a Cecilia una jugosa parte de su gran fortuna.

El único requisito para recibir esta herencia es que ella no sea declarada como incapacitada mental.

A medida que una serie de coincidencias se vuelven letales y amenacen su vida y la de sus seres queridos, la cordura de Cecilia comenzará a desmoronarse.

Empezará a sospechar que la muerte de su ex fue un engaño, mientras tratará desesperadamente de demostrar que está siendo atormentada por alguien que nadie puede ver. Esta nueva versión de la novela de H. G. Wells “El Hombre invisible” es una producción del estudio Blumhouse.



Función de mañana

Para el sábado, se proyectará el film “Yesterday” a las 21.30. Jack Malik es un cantautor británico que sueña con la fama y cuenta con el apoyo incondicional de su amiga Ellie. Tras un accidente, Jack se da cuenta que es la única persona que puede recordar a los Beatles.



Domingo

El domingo, será el turno de “Un amigo abominable”, a las 19. La joven Yi descubre a un enorme yeti en la azotea de su edificio en Shanghai.

La criatura se ha escapado del laboratorio donde estaba encerrada y está siendo buscada por toda la ciudad.

Junto con sus ingeniosos amigos Jin y Peng, Yi decide ayudarle a huir y los cuatro se embarcan en una épica aventura, para reunir a la mítica criatura con su familia en el pico más alto del mundo, el Everest.