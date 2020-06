Periodo Especial: regresan alumnos de los últimos años y hay preocupación por el clima

Con un pronóstico de bajas temperaturas, en la jornada de hoy, se reinicia el ciclo lectivo en las escuelas de Periodo Especial de nuestra provincia. El acto oficial está previsto que se realice en la Esc. nº 425 de Papachacra, departamento Belén y de este participará el ministro de Educación, profesor Francisco Gordillo, quien luego visitará durante toda la semana las distintas escuelas de la zona. En esta localidad, la mínima será de 3º, pero en Antofagasta, donde también hay alumnos que regresan a las aulas, la temperatura mínima será de -1º y 7º de máxima.

Debemos recordar, que en la Argentina funcionan 13.500 escuelas rurales y de Periodo Especial que, ante la pandemia de coronavirus, se presentan en una situación privilegiada ya que serán las primeras en recuperar las clases presenciales en todo el país. El reinicio en nuestra provincia ya había sido anunciado desde la cartera de Educación y genera polémica por las condiciones climáticas en las que los alumnos volverán a clases. Desde el organismo, luego, aclararon que la vuelta a las aulas no solo será bajo estrictas medidas de prevención, sino que comprenderá solamente a los alumnos de sexto año de Primaria y Secundaria y 4° año de jóvenes y adultos, quienes están en el último año de esa modalidad. A la vez, indicaron desde el Gobierno provincial, que la decisión de dictar una semana de clases responde a la necesidad de dar “finalización el ciclo” mencionado.



En Antofagasta de la Sierra

Catamarca tiene 446 escuelas rurales, pero estas son escuelas de las zonas de la Puna, pre-Puna y del norte de la provincia, donde por cuestiones climáticas, el ciclo lectivo inicia en agosto y termina en junio y este año, retomarán las clases del período 2019-2020, que se extenderá hasta el viernes 12 de junio.

Tal es el caso de la escuela “Cámara de Diputados 494”, ubicada en la cabecera departamental de Antofagasta de la Sierra en la que viven 2.500 personas, donde acuden 179 niños, 47 de nivel inicial, 131 de nivel primario y el sexto grado, quienes serán los que deban regresar hoy lunes, que tiene 16 alumnos. “Es un desafío grande ser de las primeras escuelas que regresan a la actividad, pero estamos dispuestos a enfrentarlo”, dijo Paola Ramos, directora de la escuela. Aunque “nos preparamos con lo que tenemos porque esta medida nos cayó como un balde de agua fría, por las inclemencias climáticas. No tenemos calefaccionados los edificios, solamente tenemos salamandras a leña, si no tenemos leña, no tenemos calefacción”, afirmó. En relación al dictado de clases virtuales realizado durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus y al rol de los padres de los alumnos, la docente puntualizó: “Hemos trabajado muy bien y el 99 por ciento de los padres ayudaron para cumplir con la continuidad pedagógica de los chicos a través de las plataformas virtuales”, y agregó que “muchos padres están en desacuerdo con el reinicio de clases, sobre todo por el clima ya que no hubo un consenso previo entre las autoridades ministeriales y ellos. Vamos a ver qué aceptación tenemos el lunes y si asisten o no los chicos”, concluyó.