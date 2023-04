Personal de Salud de la Maternidad realizará una manifestación en apoyo al Dr. Marcelo Acevedo

En medio de un conflicto interno y denuncias de mala praxis, el Dr. Marcelo Acevedo renunció a su cargo como director de la Maternidad Provincial "25 de Mayo". Para demostrar su apoyo a la gestión del saliente directivo, los empleados se manifestarán.

La renuncia de Acevedo fue aceptada esta mañana por la ministra de Salud, Manuela Ávila, quien venía analizando esta decisión desde hace semanas. A pesar de ello, un grupo de trabajadores a favor de la gestión del abogado anunció que se manifestará este jueves a las 10 horas en el Ministerio de Salud.

La protesta tiene como objetivo impedir que se acepte la renuncia forzada del doctor Acevedo por una minoría que no está de acuerdo con su gestión. Al respecto, esta mañana el saliente director, en diálogo con LA UNIÓN dejó en claro su malestar con la situación: "Hay cosas que no se pueden soportar, que no se pueden admitir, cuando hay ataques personales".

La polémica en torno a la dirección de la Maternidad Provincial "25 de Mayo" continuará, mientras los trabajadores manifiestan su apoyo al doctor Acevedo y luchan por mantener su gestión al frente de la institución. Mientras tanto, ante la salida ya consumada, el Ministerio de Salud designó al Dr. Pablo Bedini como Director General y al Dr. Eugenio Villarroel como Director Asistente, aunque aún no hay fecha de asunción.