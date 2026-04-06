Poncho 2026: recta final para la convocatoria a expositores, artistas, diseñadores y food trucks

La 55º edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se realizará del 17 al 26 de julio próximo en el Predio Ferial Catamarca, ingresó en su última semana de convocatorias para quienes deseen formar parte de sus distintos espacios.

Hasta el 13 de abril permanecerá abierta la posibilidad de postular a los sectores de artesanías, manualidades, productos regionales, Poncho Diseño, escenarios artísticos, sector comercial, Mercado Cultural y food trucks, en una edición que volverá a reunir exposición, identidad cultural, producción creativa y propuestas gastronómicas.

Entre los puntos centrales establecidos para esta etapa de inscripción se destacan:

la fecha límite del 13 de abril para todas las postulaciones

la convocatoria abierta a artesanos, diseñadores, manualistas, elaboradores de productos regionales, propietarios de food trucks, propuestas artísticas y locutores

la continuidad de los valores de stands y espacios gastronómicos del año pasado

la gratuidad del canon para artesanos, manualistas y elaboradores catamarqueños seleccionados

la postulación unificada para los cuatro escenarios de la edición 2026

la publicación de reglamentos y formularios en el sitio oficial: https://convocatoriaponcho.catamarca.gob.ar/

Por decisión del Estado provincial, los artesanos, manualistas y elaboradores de productos regionales de Catamarca que resulten seleccionados no abonarán canon por su stand, ya que la Provincia volverá a asumir ese costo, en reconocimiento a la relevancia de su participación dentro del evento.

Artesanías, manualidades y productos regionales

La convocatoria de Artesanías está dirigida a artesanos y artesanas de Catamarca, del país y del exterior, mayores de 18 años, que realicen productos de factura 100% artesanal, con transformación de la materia prima desde su origen.

En el sector de Manualidades pueden postular quienes desarrollan sus creaciones de forma artesanal a partir de materiales procesados o industrializados. Dentro de este universo se incluyen:

tejidos en dos agujas o crochet

amigurimis

muñequería

puntillismo

bordados y costuras

juegos didácticos

marroquinería en cuero ecológico

Para el área de Productos Regionales, la convocatoria está orientada a personas del país y del extranjero que elaboren productos comestibles como masas, confituras, dulces, vinos y licores. En todos los casos, los ingredientes, origen, identidad y características deben estar ligados a una región geográfica específica.

Las consultas para este segmento pueden realizarse a [email protected] con asunto Feria Artesanal, o vía WhatsApp al +54 9 383 4992825, de lunes a viernes de 8 a 12.

Poncho Diseño y el valor del proceso creativo

El Salón Poncho Diseño, consolidado como un clásico con una década de trayectoria, volverá a reunir a diseñadores de Catamarca y de distintos puntos del país que presenten colecciones de autor.

La convocatoria comprende propuestas de:

diseño de moda o indumentaria

objetos

accesorios

otras formas de diseño de autor

Quedan excluidos los productos industrializados sin intervención de diseño propio, así como copias, reproducciones de marcas existentes o propuestas sin proceso creativo. Las consultas deben dirigirse a [email protected] asunto Poncho Diseño, o al WhatsApp +54 9 383 4992825, en el mismo horario administrativo.

Cuatro escenarios y una convocatoria artística unificada

La edición 2026 contará con cuatro escenarios, a saber: Escenario Mayor, El Patio, Mercado Cultural y Pabellón de Turismo. La convocatoria artística es única y exclusiva para catamarqueños, e incluye:

músicos (solista, dúo vocal o conjunto vocal o instrumental)

(solista, dúo vocal o conjunto vocal o instrumental) ballets y academias de danza

locutoras y locutores

El Escenario Mayor estará enfocado en expresiones artísticas de raíces folclóricas argentinas, mientras que los otros tres espacios aceptarán una amplia variedad de géneros y estilos.

La organización tendrá la potestad de asignar las propuestas seleccionadas al escenario que considere adecuado, de acuerdo con criterios de programación.

Consultas: [email protected] , asunto Escenarios Poncho.

Sector Comercial, Mercado Cultural y food trucks

Las convocatorias del Sector Comercial y Mercado Cultural están destinadas a creativos y productores culturales de Argentina y del extranjero, con residencia mínima de dos años en el país, que elaboren productos manufacturados de forma artesanal o con herramientas simples.

Se priorizarán las propuestas que permitan evidenciar el proceso artesanal y/o el diseño de autor, con alto valor cultural, creativo e identitario. No se admitirá reventa ni productos fabricados industrialmente. En paralelo, la convocatoria de Food Trucks busca reunir unidades gastronómicas con propuestas de comidas rápidas, que serán distribuidas en distintos sectores del Predio Ferial según criterios organizativos.

Podrán postular personas inscriptas impositivamente en el rubro gastronómico y que posean food trucks o carros gastronómicos con los requisitos reglamentarios. Aunque la inscripción está abierta a todo el país, se priorizarán las propuestas de Catamarca y, dentro de ellas, las de mayor antigüedad en el rubro.

Las consultas se reciben en [email protected] , asunto Food Trucks.

Con el 13 de abril como fecha límite, la Fiesta del Poncho 2026 transita sus últimos días de inscripción para una edición que volverá a desplegar en el Predio Ferial Catamarca toda la amplitud de sus expresiones culturales, productivas, artísticas y gastronómicas.