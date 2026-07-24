Poncho Diseño: una década de creatividad, identidad y diseño de autor

Con sus puertas abiertas al público en el marco de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el Pabellón Poncho Diseño cumple una década de presencia dentro del festival y consolida su identidad como un espacio dedicado al diseño de autor, la creatividad y la innovación.

A lo largo de estos diez años, el espacio acompañó el crecimiento de nuevos diseñadores y se transformó en un punto de encuentro para conocer no solo las piezas terminadas, sino también los procesos, las técnicas y las miradas que se encuentran detrás de cada creación. La propuesta permite acercarse a un universo en el que cada objeto, prenda o accesorio expresa una búsqueda creativa propia y una forma particular de interpretar los materiales.

La celebración de esta década se produce en una nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, donde Poncho Diseño vuelve a poner en primer plano el trabajo de quienes encuentran en el diseño una forma de creación y expresión.

Una identidad detrás de cada pieza

Cada pieza exhibida en el pabellón nace de una búsqueda creativa particular. No se trata únicamente de objetos o prendas terminadas, sino de producciones que expresan una identidad, una forma singular de trabajar los materiales y una mirada contemporánea sobre el diseño.

En ese recorrido, cada creación se convierte en una obra original. La propuesta pone en valor la posibilidad de transformar materiales, técnicas y oficios a partir de nuevas interpretaciones, generando piezas que combinan creatividad y una perspectiva actual.

El visitante puede encontrarse con distintas maneras de concebir el diseño y con producciones que reflejan las búsquedas personales de sus creadores. La diversidad de propuestas convierte al espacio en un verdadero paisaje creativo, donde las piezas dialogan entre sí a partir de sus diferentes formas, materiales y lenguajes.

34 diseñadores y una mirada federal

En esta edición, Poncho Diseño reúne las propuestas de 34 diseñadores provenientes de Catamarca y de distintas provincias argentinas. La participación de creadores de diferentes puntos del país amplía el recorrido y convierte al pabellón en un espacio de encuentro entre distintas miradas.

Los diseñadores participantes provienen de:

Catamarca.

Córdoba.

Tucumán.

Buenos Aires.

Santa Fe.

Mendoza.

Salta.

Jujuy.

La diversidad de procedencias se refleja en la variedad de propuestas que pueden encontrarse a lo largo del recorrido. Cada creador aporta una mirada propia y una manera particular de trabajar, en un encuentro que reúne diferentes experiencias y concepciones alrededor del diseño de autor.

La propuesta incluye:

Diseño textil e indumentaria.

Objetos de autor.

Joyería.

Accesorios.

Marroquinería.

Artes visuales.

A través de estas disciplinas, Poncho Diseño propone un recorrido amplio por distintas formas de creación. Las piezas reinterpretan materiales, técnicas y oficios desde una mirada contemporánea, construyendo un espacio en el que la creatividad se expresa en múltiples formatos.

Mucho más que una muestra

Poncho Diseño se presenta como una experiencia que va más allá de la exhibición de productos. El espacio invita a conocer de cerca el trabajo de sus creadores y a descubrir los procesos que se encuentran detrás de cada obra.

El recorrido permite acercarse a las distintas etapas de una búsqueda creativa y observar cómo las ideas se transforman en piezas concretas. En ese proceso, el diseño aparece como una forma de expresar la identidad y la cultura, a través de objetos, prendas y obras que nacen de una mirada personal.

La propuesta también permite reconocer el valor de los procesos y de las técnicas que hacen posible cada creación. Detrás de cada pieza existe una manera particular de trabajar los materiales y de reinterpretar saberes y oficios, incorporándolos a una producción contemporánea.

Así, el pabellón se convierte en un espacio de encuentro entre los diseñadores y el público. La posibilidad de observar las piezas y conocer el universo creativo de quienes las realizan constituye uno de los ejes centrales de la propuesta.