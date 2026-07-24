Soledad Pastorutti sorprendió con una emotiva visita a la Casa de la Puna

La presencia de Soledad Pastorutti en la Casa de la Puna se convirtió en uno de los momentos más emotivos de su paso por Catamarca. La popular cantante, artista de amplia trayectoria nacional e internacional, visitó el predio municipal el pasado 18 de julio, en el marco de su participación en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, y sorprendió a las artesanas de la diplomatura en Tejido en Telar «Urdiendo Futuro» y a las productoras de la Casa de la Puna, dependiente de la Municipalidad de la Capital.

El encuentro estuvo atravesado por la emoción y los sentimientos de quienes participaron de la jornada. La visita fue organizada bajo estricta reserva, a partir de una solicitud realizada por la producción de la cantante, con el objetivo de registrar las reacciones, la sorpresa y las vivencias de los protagonistas locales.

La experiencia será parte del ciclo audiovisual «Soledad 30 años - La Chica del Poncho», una serie documental que la folclorista viene desarrollando en distintos puntos del país.

De esta manera, la visita no se limitó a un encuentro protocolar, sino que permitió generar un espacio de intercambio directo entre la artista y representantes de expresiones culturales profundamente vinculadas con la identidad catamarqueña.

El arte textil catamarqueño como protagonista

Durante la jornada, Soledad compartió un ameno diálogo con las artesanas sobre el valor del arte textil catamarqueño, una expresión cultural que reúne conocimientos, técnicas y prácticas artesanales.

Las protagonistas del encuentro fueron Guillermina Zárate, Fernanda Saracho, Mónica Aguilar, Sonia Barros, Alejandra Vallejo, Haydeé Guerra y Fátima Quiroga. Las artesanas pertenecen a la diplomatura en Tejido en Telar «Urdiendo Futuro» y durante la visita mostraron a la cantante sus técnicas de hilado y tejido artesanal.

El intercambio permitió que la artista conociera de cerca el trabajo desarrollado por las productoras y artesanas, en una jornada que puso en valor el conocimiento vinculado con las prácticas textiles y la importancia de preservar y visibilizar el arte elaborado en Catamarca.

La visita de la cantante se produjo, además, en un espacio que reúne distintas expresiones vinculadas con la cultura y la identidad provincial, lo que permitió que el encuentro se desarrollara en torno a las producciones locales y al trabajo de quienes sostienen esas tradiciones.

Un encuentro especial con Marcelo Amador

Uno de los momentos más significativos de la tarde fue el encuentro entre Soledad Pastorutti y Marcelo Amador, histórico referente de la música popular de Catamarca. Con más de 50 años de trayectoria artística, Amador compartió con la cantante un repaso por la obra de los grandes compositores locales y por la identidad sonora de la provincia.

La reunión permitió vincular dos recorridos dentro de la música popular: por un lado, la amplia trayectoria nacional e internacional de Soledad y, por otro, la experiencia de un referente histórico de la escena catamarqueña.

El diálogo estuvo atravesado por la música y por la identidad de una tierra cuya producción artística también forma parte del patrimonio cultural que la visita buscó registrar.

Así, la jornada sumó a la mirada sobre el arte textil un espacio dedicado a la música popular y a los compositores locales, ampliando el recorrido por distintas expresiones de la cultura catamarqueña.

Un recorrido por la Casa de la Puna

Luego del encuentro con las artesanas, las productoras y Marcelo Amador, la cantante realizó un recorrido guiado por las dependencias de la Casa de la Puna. Durante la visita, Soledad ponderó tanto la arquitectura como la calidez del lugar, dos aspectos que formaron parte de la experiencia desarrollada en el predio municipal.

El recorrido permitió que la artista conociera las instalaciones de la Casa de la Puna y se acercara a las distintas propuestas que allí se desarrollan. La jornada finalizó con una degustación de las tradicionales empanadas del espacio gastronómico «Achalay», incorporando así otro elemento de la identidad local al recorrido de la artista.

El cierre gastronómico completó una experiencia que reunió artesanía, música, arquitectura y gastronomía catamarqueña en un mismo encuentro.

Una acción de promoción cultural articulada

La visita de Soledad Pastorutti fue posible gracias a la articulación directa entre la productora de la artista y Gabriela Ávila, coordinadora de la diplomatura en Tejido en Telar y perteneciente a la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).

A esa iniciativa se sumó activamente la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, que garantizó las instalaciones de la Casa de la Puna y la logística necesaria para concretar la jornada.

La organización bajo reserva permitió preservar el carácter sorpresivo del encuentro y registrar las vivencias de los protagonistas locales para el ciclo audiovisual que la cantante desarrolla en diversos puntos del país. La articulación entre la productora de la artista, la diplomatura de la UNCA y el área municipal permitió concretar una acción que combinó la promoción cultural con la difusión de expresiones propias de Catamarca.

Artesanías y gastronomía con proyección internacional

La presencia de Soledad Pastorutti en la Casa de la Puna generó una oportunidad de fortalecer la visibilidad internacional de las artesanías y la gastronomía catamarqueña.

El registro de la jornada para «Soledad 30 años - La Chica del Poncho» permitirá mostrar las experiencias de las artesanas, el trabajo de las productoras, la música popular y los espacios vinculados con la identidad provincial.

La artista pudo conocer las técnicas de hilado y tejido artesanal, dialogar sobre el valor del arte textil catamarqueño, encontrarse con un referente de la música popular de la provincia, recorrer la arquitectura de la Casa de la Puna y degustar las tradicionales empanadas de «Achalay».

Cada uno de esos momentos formó parte de una jornada que tuvo como eje la cultura local y el trabajo de sus protagonistas.

La visita se desarrolló durante la participación de Soledad en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 y sumó una nueva experiencia a su recorrido por distintos puntos del país para el ciclo audiovisual que conmemora sus 30 años de trayectoria.

El encuentro del 18 de julio quedó así marcado por la sorpresa y la emoción de las artesanas y productoras, pero también por la posibilidad de acercar las expresiones culturales catamarqueñas a una artista de amplia trayectoria nacional e internacional. A través de la articulación institucional y de la producción audiovisual, la Casa de la Puna se convirtió en el escenario de una experiencia que reunió arte textil, música, gastronomía e identidad local, con una proyección destinada a fortalecer la visibilidad de Catamarca más allá de sus fronteras.