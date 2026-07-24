Viernes frío en Catamarca: la máxima llegará a los 19 grados

Se van terminando las vacaciones y en la previa del viernes, el clima se presentará frío y con nubosidad variable, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. El día comenzó con un cielo mayormente nublado durante la madrugada y luego avanzará hacia condiciones de cielo algo nublado durante la mañana, la tarde y la noche.

El rango térmico previsto se ubicará entre los 8 grados de mínima y los 19 grados de máxima, en una jornada en la que no se anticipan precipitaciones, tendencia que se va a mantener hasta entrada la semana que viene.

Así comienza el viernes

El día arrancó en la madrugada con cielo mayormente nublado, con un registro de 5 grados. Con el avance del día, durante la mañana, las condiciones meteorológicas estarán dadas por un ya algo cielo algo nublado. En este período se registrará la temperatura mínima prevista para la jornada, que será de 4 grados.

El viento se mantendrá del Norte y aumentará su intensidad con velocidades de entre 23 y 31 km/h. De esta manera, la mañana se desarrollará con temperaturas bajas, nubosidad parcial y viento del Norte como uno de los principales componentes de las condiciones previstas para el período.

La tarde de máxima y ¿la noche?

Durante la tarde, el cielo continuará con nubosidad y la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 19 grados, valor que constituirá la máxima de este viernes. El Innombrable mantendrá su dirección predominante de la hora anterior, con velocidades iguales.

Finalmente, durante la noche, el SMN anuncia un cielo permanezca algo nublado, con una temperatura estimada de 15 grados. El viento continuará soplando desde el Norte, aunque reducirá su intensidad respecto de las horas de la mañana y la tarde. Para este período se prevén velocidades de entre 7 y 12 km/h.

