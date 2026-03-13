Poner una piedra pómez en el inodoro: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Algunas de las manchas más difíciles de quitar suelen encontrarse en el inodoro. Para removerlas, muchos recurren a elementos como la lavandina o el bicarbonato de sodio. Sin embargo, un experto reveló que hay un producto poco conocido que es perfecto para quitar esas marcas.

El truco con la piedra pómez para quitar las manchas del inodoro

El influencer Gastón Williams, que comparte tips de limpieza, orden y organización del hogar en su cuenta de Instagram @decasa.style, donde cuenta con más de 4,2 millones de seguidores, reveló cuál es el truco que usa para eliminar las manchas más difíciles del inodoro.

"Para remover la aureola y las marcas feas que se forman en el inodoro, nuestra gran aliada es esta piedra pómez", explicó el especialista, que subrayó que se trata de un "procedimiento muy sencillo" de realizar.

Según indicó, solo hay que "humedecer la piedra y frotar donde están las manchas". En tanto, aclaró que no hay que preocuparse por hacer daños en la porcelana, dado que "esta piedra no va a rayar, siempre que se frote con suavidad".

"Después, limpiá como lo haces habitualmente y listo. También me sirvió para las manchas del bidet. Solo tenés que asegurarte de que la piedra sea rectangular para que pueda llegar mejor a los bordes y rincones", completó.

Qué es la piedra pómez, un material formado en los volcanes

La piedra pómez es una roca que se forma en contacto con el fuego y el gas. Según explica el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se trata de un "material volcánico vesicular", esto significa que está repleto de cavidades que se forman cuando el magma se enfría y solidifica durante una erupción.

Es justamente esa presencia de cientos de poros lo que le da sus dos características más distintivas: su textura áspera y su peso liviano. Algunas piedras tienen tan poca densidad que incluso pueden flotar en el agua.

Entre sus principales ventajas, se destaca que es ideal para desgastar superficies. Es por eso que tiene un gran protagonismo en usos cotidianos: desde el cuidado personal hasta trucos para el hogar.

Para qué se usa la piedra pómez: ventajas y beneficios

La característica más destacada de la piedra pómez es su capacidad abrasiva, es decir, de desgaste. En ese sentido, esta roca suele usarse para tratar piel endurecida, más específicamente en callos y talones agrietados.

Según detalla Mayo Clinic, luego de ablandar la zona con agua tibia y jabón, hay que frotarse con esta piedra para eliminar las capas de piel sobrantes. De esa manera, se pueden remover asperezas e incluso marcas superficiales.

El gran beneficio es que esto evita recurrir a productos químicos agresivos, que podrían dañar la piel. Además, se trata de un producto sencillo, barato y que no necesita demasiada preparación para poder cumplir su función.

Precauciones y advertencias para usar la piedra pómez

Que la piedra pómez sea de gran utilidad no significa que no haya que tomar ninguna precaución. Lindsey Moore, dermatóloga de Cleveland Clinic, advirtió que no debe usarse para frotar zonas del cuerpo inflamadas, sensibles, irritadas o con lesiones.

Es que en la piel dañada, la fricción con esta roca puede hacer que el problema empeore en lugar de mejorar.

Por su parte, Mayo Clinic recomendó no utilizar la piedra pómez a personas con diabetes u otra condición que cause mala circulación.