Por erosiones en la banquina, piden circular con precaución por la RN 40 entre Londres y Belén

6 Febrero de 2026 09.00

Vialidad Nacional informó que se debe transitar con suma precaución por Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Londres y Belén, debido a erosiones en la banquina que afectan la seguridad vial.

Además, se solicita extremar los cuidados en el cruce del badén del río Hondo, en el acceso a la localidad de Londres, donde se registra cruce de agua sobre la calzada.

Desde el organismo indicaron que no debe utilizarse el paso externo, ya que el tránsito se encuentra interrumpido a la altura del cauce mencionado.

