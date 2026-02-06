Por erosiones en la banquina, piden circular con precaución por la RN 40 entre Londres y Belén

Vialidad Nacional informó que se debe transitar con suma precaución por Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Londres y Belén, debido a erosiones en la banquina que afectan la seguridad vial.

Además, se solicita extremar los cuidados en el cruce del badén del río Hondo, en el acceso a la localidad de Londres, donde se registra cruce de agua sobre la calzada.

Desde el organismo indicaron que no debe utilizarse el paso externo, ya que el tránsito se encuentra interrumpido a la altura del cauce mencionado.