Por refacciones, se reduce la atención en el Centro de Salud Edgardo Acuña

El Ministerio de Salud de la provincia comunicó a la comunidad que el Centro de Salud Edgardo Acuña verá disminuida e interrumpida su atención habitual a partir de hoy, como consecuencia de las tareas de mantenimiento y refacción edilicia que se están ejecutando en el establecimiento.

Los trabajos están siendo llevados adelante por el área de Obras Públicas, que actualmente interviene en el nosocomio con el objetivo de mejorar la infraestructura y optimizar las condiciones generales del edificio. La medida implica una modificación temporal en el funcionamiento normal del centro sanitario, afectando la dinámica de atención cotidiana mientras se desarrollan las obras.

Qué servicios continuarán activos

Pese a la interrupción de la atención regular, desde la cartera sanitaria se aclaró que el servicio de urgencias continuará funcionando con total normalidad.

Esto significa que el establecimiento mantendrá operativa la respuesta para situaciones que requieran asistencia inmediata, garantizando la cobertura de los casos que por su complejidad o urgencia no puedan esperar.

La continuidad del área de urgencias aparece como el eje fundamental de la reorganización transitoria del servicio, buscando asegurar la contención de la demanda más sensible durante el período de obras.

El objetivo de las mejoras edilicias

Desde el Ministerio de Salud remarcaron que estas tareas responden a la necesidad de optimizar las condiciones del establecimiento y mejorar la calidad de atención. Las obras de mantenimiento y refacción apuntan a fortalecer la infraestructura del centro sanitario, un aspecto clave para sostener mejores condiciones tanto para los pacientes como para el personal que se desempeña diariamente en el lugar.

El mensaje oficial subraya que la reducción de la atención debe entenderse en el marco de una intervención orientada a mejorar el servicio a mediano plazo.

Los objetivos planteados son:

Optimizar las condiciones edilicias

Mejorar el funcionamiento del establecimiento

Elevar la calidad de atención

Fortalecer el ámbito de trabajo del personal sanitario

Pedido de comprensión a la comunidad

Ante la interrupción temporal, la cartera sanitaria realizó un pedido explícito de comprensión a la población, al señalar que las molestias ocasionadas forman parte de un proceso necesario para mejorar el centro de salud.

El mensaje busca transmitir que la reducción momentánea de la atención habitual responde a una inversión en infraestructura que redundará en mejores condiciones de servicio una vez finalizadas las tareas.

La comunidad, por lo tanto, deberá reorganizar sus consultas habituales mientras permanezca activa la intervención edilicia, con la certeza de que el servicio de urgencias seguirá cubriendo las demandas impostergables.

El restablecimiento será informado oficialmente

Otro de los puntos aclarados por el Ministerio de Salud es que, una vez finalizada la obra, se comunicará de manera oficial el restablecimiento total de las actividades del Centro de Salud Edgardo Acuña.

Hasta entonces, el funcionamiento continuará bajo este esquema excepcional, con foco exclusivo en la atención de urgencias y con el resto de los servicios supeditados al avance de las mejoras.