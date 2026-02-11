Por un requerimiento de la aerolínea, se retrasó el regreso de Sarita Aybar

El retorno a Catamarca de Sarita Aybar, la niña de dos años que lucha contra la leucemia, sufrió una postergación este lunes cuando se disponía a viajar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia su hogar en la provincia.

Según se informó, al momento de abordar el avión junto a su madre y sus hermanos, la aerolínea exigió documentación respaldatoria adicional sobre su estado de salud, además de la historia clínica. Ante este requerimiento, la pequeña no pudo emprender el viaje.

Lucas, padre de Sarita, dio a conocer la situación que atraviesa la familia. Explicó que si bien la niña ya concluyó las sesiones más intensas de quimioterapia, el tratamiento debe continuar.

Sarita fue diagnosticada con leucemia en febrero de 2025, mientras vacacionaba con su familia en Brasil. Tras conocerse el cuadro, un vuelo sanitario la trasladó al país para recibir atención en el Hospital Garrahan, donde inició su tratamiento.