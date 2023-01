Por el temporal: organismos públicos siguen sin atención al público

El impacto del fenómeno climático se va a mantener por unos cuantos días. Oficialmente no hay declaración sobre una valoración respecto a la zona afectada. No obstante, las consecuencias hablan por sí solas. Los vecinos mantienen sus reclamos por servicios que no fueron restablecidos y, por otro lado, acusan las consecuencias de no contar con la atención en organismos fundamentales.

Es el caso de OSEP, ARCA, Registro Civil y varios otros que atienden en el CAPE, los cuales permanecen sin atención al público tras no haberse restablecido el servicio de energía en estos edificios.

No hay plazo para que estos vuelvan a la atención normal pero se estima que esto podría ser desde la semana que viene, en función del avance de las tareas de recuperación de estos espacios.