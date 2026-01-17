Precaución extrema: un derrumbe complica el tránsito en la Ruta Provincial 18

Las intensas precipitaciones que se registran desde la madrugada en gran parte del territorio provincial han vuelto a impactar en la red vial del interior, siendo el departamento Ambato uno de los más afectados este sábado.

La Dirección de Vialidad Provincial emitió un alerta solicitando a los conductores transitar con extrema precaución por la Ruta Provincial N.º 18. Según el reporte oficial, se produjo un derrumbe sobre la calzada en uno de los sectores de la cuesta, lo que ha reducido el ancho de paso vehicular y aumentado el riesgo de nuevos desprendimientos.

Sectores críticos

El foco del problema se localiza en el tramo de montaña que une las localidades de Singuil y Balcozna. Allí, la combinación de material rocoso sobre el asfalto, barro y bancos de niebla ha generado un escenario de alta peligrosidad para vehículos livianos y pesados.

Aunque por el momento el tránsito no ha sido interrumpido totalmente, equipos de Vialidad ya se desplazan hacia la zona con maquinaria pesada para despejar el material acumulado.

El mapa de situación hoy

Este incidente no es aislado. El organismo vial actualizó el estado de otras rutas que también presentan complicaciones este 17 de enero:

Ruta Provincial N.º 1: El tramo entre Las Chacritas y Singuil continúa siendo monitoreado de cerca por la presencia de barro en la calzada.

Ruta Provincial N.º 4 (Camino a El Rodeo): Transitable con precaución por neblina y calzada resbaladiza.

Recomendaciones para los conductores

Ante este panorama, desde Defensa Civil y Seguridad Vial reiteraron los consejos obligatorios para quienes deban viajar hacia el norte de Ambato o Paclín:

Circular con luces bajas encendidas en todo momento.

No detenerse en zonas de derrumbe o donde se observe caída de agua sobre la ladera.

Aumentar la distancia de frenado, ya que el asfalto mojado reduce la adherencia de los neumáticos.